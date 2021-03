Kritiek op optreden Londense politie tijdens herdenking vermoorde vrouw

Het politieoptreden zaterdagavond bij een herdenking voor de omgebrachte 33-jarige Sarah Everard in Londen heeft tot veel kritiek geleid. Op beelden is te zien hoe agenten enkele vrouwen hardhandig en geboeid afvoeren. De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemt het politieoptreden van de politie in Londen „verontrustend” en zegt de politie om uitleg te vragen. Woensdag werd een agent van de Londense politie opgepakt op verdenking van ontvoering en moord van Everard.

Ook de burgemeester van Londen Sadiq Khan noemt het optreden „onacceptabel”. „De politie moet de coronamaatregelen handhaven maar uit de beelden die ik heb gezien blijkt duidelijk dat de reactie in sommige gevallen niet gepast en/of proportioneel was.” Ed Davey van de Liberal Democrats vraagt om het aftreden van politiechef Cressida Dick. In een verklaring laat de politie weten vier arrestaties te hebben verricht voor het overtreden van de coronamaatregelen.

De herdenking zaterdag was eigenlijk afgezegd omdat deze in strijd was met de coronamaatregelen. Maar een groep Britten kwam in de loop van de dag toch bijeen op een gedenkplaats in de Londense wijk Clapham Common. Volgens de politie werden er toespraken gehouden, waarna meer en meer mensen zich aansloten bij de bijeenkomst. Daarop besloot de politie in te grijpen om „de veiligheid” van de deelnemers te beschermen. „Honderden mensen stonden dicht bij elkaar waarmee het risico op besmetting zeer reëel werd”, schrijft de politie in een verklaring.

Onveilig

Everard werd voor het laatst gezien op 3 maart toen ze ‘s avonds na een bezoek aan een vriend in Zuid-Londen naar huis liep. Afgelopen week werd haar stoffelijk overschot gevonden in een bos buiten Londen. De agent die is opgepakt zou volgens de BBC verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van diplomatieke gebouwen, waaronder het paleis van Westminster. De Londense politie noemde de arrestatie „zowel schokkend als zeer verontrustend”.

De herdenking zaterdag, die uiteindelijk werd afgelast, werd georganiseerd door de feministische actiegroep Reclaim Our Streets. Sinds de verdwijning Everard spreken vrouwen zich op onder meer sociale media uit over hun ervaringen met seksuele intimidatie, aanranding en de angst om in het donker alleen de straat op te gaan. Ook minister Patel zei eerder deze week: „Iedere vrouw en elk meisje zou zich vrij moeten voelen om op straat te lopen zonder ook maar het minste gevoel van angst voor intimidatie, misbruik of geweld.”