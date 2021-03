Knettergek

Ik keek op vpro.nl een lijsttrekkersdebat terug, Ruud Lubbers (CDA) versus Wim Kok (PvdA) in 1989. Debatleiders: Paul Witteman en Cees Labeur. Meteen heimwee. Mijn vader woedend roerend in die vieze koffie uit dat groene apparaat, geërgerd bij iedere interruptie. „Ze laten Lubbers nooit uitspreken.”

Mijn moeder rokend op de achtergrond, vindend wat mijn vader vond.

Het ging ook toen al over de werkdruk in de zorg, de kwaliteit van de zorg en bezuinigingen op de zorg. Je zou met terugwerkende kracht kunnen zeggen dat het toen over de situatie van mijn moeder nu ging. Wat verder opviel was de traagheid, beide lijsttrekkers namen alle tijd om zo uitvoerig mogelijk te formuleren. Je kon er veel van vinden, maar niet dat ze hun best deden om het stemvee in te pakken. Dat hoefde ook niet, want het aantal zwevende kiezers was nog niet zo groot. De kiezer begreep er waarschijnlijk niet veel van, en als hij het wel begreep vond hij het te saai voor woorden. Alle debatten die ik in deze verkiezingscampagne heb gezien waren leuker om naar te kijken dan die verstikkende Lubbers-Kok uit 1989.

Ze gingen even met z’n tweeën beslissen wie het land ging besturen en dat vond het grootste deel van het land prima. Mijn vader was van de opvatting: een democratie functioneert vooral als er zo weinig mogelijk te kiezen valt.

Hij vond de paarse kabinetten schandalig, zonder inhoudelijke argumenten, en genoot van de opmars van Pim Fortuyn, in wiens slipstream zijn partij weer gewoon de grootste werd. De totale ineenstorting heeft hij niet mee hoeven maken.

Jammer, want ik had graag gezien hoe hij zou hebben gereageerd op de mededeling dat het CDA en de PvdA bij elkaar opgeteld net zo klein zouden zijn als de VVD, en dat er straks 17 of 18 partijen in de Tweede Kamer worden gekozen.

Mijn vader stemde bij alle verkiezingen op dezelfde partij, ook als de lijsttrekker hem niet beviel. Mijn moeder stemde met mijn vader mee, ze vonden dat alle twee niet meer dan normaal. Toen mijn vader wegviel, wist mijn moeder lange tijd nog precies welke partij ze aan moest kruisen, al stemde ze soms wel op de eerste vrouw, iets wat mijn vader nooit gedaan zou hebben. Bij de laatste paar verkiezingen deelde ze volmachten uit, de ontvanger moest maar in ‘zijn geest’ stemmen.

Het zal niet gebeuren, daarvoor is ze nu te ver heen, maar als ze me onverhoopt belt met een vraag over de verkiezingen, want ook dementerenden worden in dit land consequent herinnerd aan hun democratische plicht, zal ik naar waarheid zeggen dat het niet erg is dat ze geen idee meer heeft. Mijn vader was ook knettergek geworden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.