JA21 presenteert zich als FVD zonder fratsen

Wat wil de potentiële JA21-kiezer eigenlijk horen? Joost Eerdmans overlegt nog even voor hij gaat folderen. Iets over drugscriminaliteit, suggereert Europarlementariër Derk Jan Eppink, en over de woningnood. „Dit is ook gewoon een grote stad, daar leeft dat.”

De stad is Arnhem, de wijk heet Geitenkamp. Het is het soort knusse volksbuurt met bakstenen arbeiderswoninkjes, veel inkomens net boven het minimumloon en een bovengemiddeld hoge score voor PVV en FVD in de recentste verkiezingsuitslagen. Daar hoopt debutant JA21 zich op 17 maart tussen te wringen.

Onze verslaggever was ook mee met Forum voor Democratie: Op pad met de Forum-karavaan wordt aan alles getwijfeld

Zelfs onder de nieuwkomers is JA21 een jonkie: amper drie maanden oud is de partij, gebouwd op de brokstukken van Forum. Zetels in de provincies, Brussel en Eerste Kamer zijn er al, dankzij FVD’ers die na de implosie opstapten. Met Eerdmans, ooit Kamerlid voor de LPF, moet JA21 straks ook in de Tweede Kamer een plek krijgen. Die kans is aannemelijk: de partij peilt rond de twee zetels.

Het programma is weinig vernieuwend: JA21 presenteert zich vooral als FVD zonder fratsen. De lockdown moet zo snel als kan stoppen, maar het virus is ernstig. De invloed van Europa moet worden teruggedrongen, maar een Nexit hoeft niet. „Hij raakte steeds verder van het padje”, zegt Eerdmans over Baudet. „Nu hoeven we ons niet meer in te houden om te zeggen wat we echt vinden, wij niet en hij niet.”

Lees ook:Joost Eerdmans: behendig populist, wars van theater

En de partij heeft een unique selling point in de rechtse hoek: de belofte van politieke invloed. Andere partijen moeten eerst kiezers winnen, om macht aan het Binnenhof te verwerven. JA21 heeft dankzij alle FVD-verlaters al acht zetels in de Eerste Kamer, meer dan FVD en PVV samen. Die invloed komt van pas in de strijd om de rechtse kiezer – naast FVD en PVV zijn er kanshebbers als Code Oranje en de Lijst Henk Krol.

Jetty van Santen, in badjas in de deurpost, is meteen overtuigd, net als haar vriend Gerard Dege. „Hij is recht voor zijn raap”, zegt Jetty. Gerard: „Die Thierry is zo wisselvallig, die weet niet waar hij naartoe gaat.” Wat er moet veranderen? „Die buitenlanders”, zegt Jetty. „Wat ze binnenlaten, het is gewoon gigantisch veel.”

Johan Zeven, cipier, spreekt Eerdmans aan: „Ik dacht dat jij het voortouw zou nemen”, zegt hij. Hij bedoelt: 19 jaar geleden. „Toen Pim dood was. We hadden niks meer.” De nationalistisch-rechtse stem is sindsdien versplinterd, nu neigt hij naar Wilders. Eerdmans. „Denk er nog eens over na.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingscampagne op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 maart 2021