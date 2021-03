‘Ik ga niet over de benoeming van de bondscoach’

Hij was twaalf en voetbalde met LVV Lugdunum uit Leiden tegen een Engelse club. Wat er tijdens die wedstrijd naar hem werd geroepen is Houssin Bezzai altijd bijgebleven. „Black monkey zei een tegenspeler. Ik schoot uit mijn slof en trapte hem op zijn rug.”

Bezzai werd geschorst door zijn club. De tegenspeler ging vrijuit, bij gebrek aan getuigen. „Het voelde oneerlijk, alsof mij dubbel onrecht werd aangedaan.”

Dinsdag is het een jaar geleden dat Bezzai (Marokko, 1978) een contract tekende als programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB. Hij is de ‘verbinder’ tussen alle partijen die betrokken zijn bij het vorig jaar gelanceerde aanvalsplan tegen racisme en discriminatie.

Het plan is een uitvloeisel van het nationale debat over de racistische bejegening, november 2019, van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door supporters van FC Den Bosch. De beelden van een hevig geëmotioneerde Mendes Moreira gingen de hele wereld over. Hij werd het symbool van racisme op de voetbalvelden.

Voor Bezzai voelde het vreemd om tijdens de pandemie aan een nieuwe job te beginnen. Op zijn eerste werkdag overleed zijn buurman aan Covid-19. „Hij was gevallen en ik had hem geholpen toen de ambulance kwam. Daarom moest ik twee weken in quarantaine. Zeker in die tijd was een coronabesmetting nog heel beangstigend. Ik droeg handschoenen, mondkapjes, at citroen en raakte mijn kinderen niet aan. Even vreesde ik dat het mijn laatste contract zou worden.”

Waarom viel de keus bij deze functie op u?

„Het mooie is dat ik al met dit thema bezig was vóór het incident met Mendes Moreira. Diezelfde maand gaf ik een training aan de voltallige KNVB-directie. Dat heeft ze mogelijk aan het denken gezet: wil hij de kar niet gaan trekken?”

Want welke boodschap gaf u de directie mee?

„Het ledenbestand van de KNVB bestaat voor 45 procent uit mensen met een niet-westerse achtergrond. Als je die mensen wil vertegenwoordigen moet je ze betrekken bij je organisatie. Dat lukt niet als die heel wit is. Vergelijk het met een man die een vrouwencafé binnenstapt. Leuk hoor, maar voelt hij zich echt thuis? Ik hield de directie een spiegel voor: zo ziet de KNVB eruit. Dat was wel een schok voor ze.”

Beschrijf dat beeld eens.

„Nou ja, niet divers genoeg dus. Tóen, hè. Sindsdien is er veel veranderd. Niet dat er witte mannen uit zijn gegooid, het gaat via natuurlijk verloop. Het afgelopen jaar zijn er heel wat vrouwen, lhbti’ers en mensen met een biculturele achtergrond aangenomen. En er zijn harde doelen gesteld. Tussen nu en 2030 moet het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond stijgen van 2 naar 14 procent. Het aandeel vrouwen op hogere posities van 13 naar 20 procent. Dat kun je deels sturen met aannamebeleid. Als Eric Gudde [directeur betaald voetbal] weggaat gaan we een zo divers mogelijke groep uitnodigen voor zijn opvolging: man, vrouw, wit, zwart, homo, hetero. Hetzelfde geldt voor de opvolging van Jan Smit, voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB.”

Bij de benoeming van de nieuwe bondscoach bleek dat sturen niet zo makkelijk is. De keuze voor Frank de Boer stuitte op kritiek, onder meer van de commissie-Mijnals, die als klankbord fungeert voor de KNVB. Ruud Gullit en Humberto Tan gingen flink tekeer in de media.

„Ik ga niet over de benoeming van de bondscoach. Ik weet alleen dat het polsen van Frank Rijkaard – anders dan de leden van de commissie-Mijnals beweerden – niet ‘voor de bühne’ was. Rijkaard had wel gezegd dat hij geen coach meer wilde worden, maar waarom zou je hem niet bellen? Stel dat hij toch ‘ja’ zegt. Los daarvan heb je voor die functie ook weinig opties. Uiteindelijk gaat het erom wie de beste is.”

In wezen heeft u weinig invloed op zo’n benoeming?

„Meerdere zaken spelen mee. Ik heb een keer nagevraagd waarom iemand van kleur was afgewezen. Bleek dat hij zich niet goed had gepresenteerd en voorbereid. Daar heb ik geen invloed op. En je gaat mensen van kleur ook niet vragen of ze willen solliciteren zodat er iets kan worden afgevinkt. Zo werkt het niet.”

Hoe is uw relatie met de commissie-Mijnals?

„Fantastisch. Ze zijn agenderend en opbouwend. Soms schuurt het, vooral in het begin. Maar dat is prima. Met voorzitter Humberto Tan is afgesproken dat ze volledig onafhankelijk opereren.”

Ze voelen zich beperkt in hun taakopvatting. Ze mogen zich bemoeien met het racismeplan, maar bijvoorbeeld minder met interne benoemingen.

Hij kijkt verrast. „Ik ken die geluiden niet. Ze kunnen net zo goed ongevraagd advies geven over andere zaken dan het aanvalsplan.”

Voor Bezzai was het niet vanzelfsprekend dat hij de functie van programmamanager kreeg. Hij heeft hard moeten werken om te komen waar hij nu is en kreeg daarbij weinig begeleiding.

Bezzai groeide op in een achterstandswijk als jongste van veertien kinderen. Zijn vader was gastarbeider en sliep lang in een container van de Leidse Meelfabriek. „Als hij ’s morgens buitenkwam zag hij de mooie voederbakjes van de hond van de eigenaar. Het was: deur open, volgende shift. Mijn vader was een nummer. Dat doorstond hij om zijn kinderen een mooie toekomst te kunnen bieden.”

Tijdens het voetballen op straat werd Bezzai ontdekt door een scout van LV Roodenburg. Hij was vijf. Dat hij geen contributie kon betalen was door zijn talent geen probleem – zo zou het bij latere clubs ook gaan. „We hadden zo weinig geld dat ik nog een tijdje op hakken heb gespeeld als zaalvoetballer. Dat heeft me gevormd, ik weet waar ik vandaan kom.”

Inmiddels bent u zelf vader en heeft u twee zoons die voetballen. Worden zij ook met racisme geconfronteerd?

„Mijn oudste zoon is dertien en speelt bij de jeugdopleiding van UVS in Leiden. Een keer vertelde hij na afloop van een wedstrijd in de auto dat hij door een tegenstander voor kut-Marokkaan was uitgemaakt. Hij had die jongen wel een trap willen geven, net als ik vroeger. Maar waar ik niet met mijn vader kon praten – hij was altijd aan het werk – ging mijn zoon met mij in gesprek. Ik vertelde wat ik met mijn werk probeer te bereiken. Dat het een persoonlijke missie is om te voorkomen dat mijn kinderen dit meemaken.”

Wat zegt het dat jullie hetzelfde meemaken, op dezelfde leeftijd, met zo veel jaar ertussen?

„Dat racisme heel moeilijk te bestrijden is, ook buiten het voetbalveld. Ik heb niet de illusie dat het in mijn termijn van drie jaar op te lossen is. Maar er lopen wel trainingsprogramma’s voor clubs en scheidsrechters om de bewustwording te vergroten, er is een campagne gelanceerd, een app ontwikkeld om incidenten te melden, het stadionverbod is verhoogd, het tuchtrecht uitgebreid. Het wachten is op de hervatting van het amateurvoetbal, zodat bijvoorbeeld de app ook echt gebruikt kan worden.”

Niet op elk terrein is vooruitgang geboekt. De begeleiders, trainers en coaches van KNVB-jeugdelftallen bijvoorbeeld zijn nog steeds wit en man.

Hij zucht. „Dat heeft tijd nodig. Maar er worden vorderingen gemaakt. Ervin Lee werd bijvoorbeeld aangesteld als assistent-trainer bij Oranje onder 20. En van de tien nieuwe deelnemers aan de UEFA Pro-opleiding hebben vijf een migratie-achtergrond. Dat zijn belangrijke stappen.”

De app is pas duizend keer gedownload. Heeft u er hoge verwachtingen van?

„Ik hoop dat als mensen hem downloaden ze ook bereid zijn melding te doen van incidenten. Als niemand zich meldt of wil getuigen hebben wij een probleem. Zonder bewijsvoering geen vervolging.”

Hoe moeilijk dat is zag je vorig jaar bij de racistische spreekkoren tegen Cambuur-aanvaller Issa Kallon. MVV werd niet vervolgd omdat camerabeelden te vaag waren.

„Bij MVV riep een supporter iets dat op beeld niet goed verstaanbaar was. Dan is het lastig te bewijzen dat er sprake van racisme is. De landsadvocaat onderzoekt nu of we in de toekomst beeld en geluid aan elkaar kunnen koppelen. Is het verantwoord, schend je daarmee de privacy niet? Als het toegestaan is kunnen we in dit soort gevallen misschien toch vervolgen.”

Afgelopen weekend stond een kritisch interview met oud-grensrechter Nicky Siebert in de Volkskrant. Hij vindt dat de KNVB racisme niet serieus neemt en de commissie-Mijnals voor de bühne heeft opgetuigd. Trekt u zich dat aan?

„Ik herken me niet in zijn kritiek. Ik doe er alles aan om te voorkomen dat iemand zich buitengesloten voelt. Het is zijn beleving, meer kan ik er niet over zeggen.”

De KNVB deed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen het scheidsrechterskorps. Aan de orde kwam onder meer of er sprake is geweest van discriminatie, met als conclusie dat dat niet zo was. Het griefde Siebert, als een van de weinige grensrechters van kleur, dat hij niet was benaderd voor het onderzoek.

„Dat is zijn gevoel, ik kan het niet wegnemen. Ik ga daar ook niet over. Dit is echt iets tussen werknemer en werkgever.”

Wie bevraagd wordt bij een onderzoek naar discriminatie is cruciaal. Je zou verwachten dat u, vanwege uw functie, daar bovenop zit.

Bezzai haalt zijn schouders op. „Dat is iets tussen Nicky en de directie.”

U denkt niet: ik bel hem even?

„Ik heb heel veel met Nicky gesproken. ‘Indien nodig ben ik er om je te helpen’, heb ik gezegd.”

In zo’n interview klinkt veel pijn door. Iemand biedt keer op keer aan te helpen, maar krijgt de kans niet.

„Ik heb een gesprek met Nicky en Eric Gudde gevoerd. Ik heb later nog tweeënhalf uur met Nicky gewandeld – en dan hebben we het niet over vakanties of zo. Het is zijn keus om op deze manier de publiciteit te zoeken.”

U vervult de functie nu een jaar. Heeft u hoofdrolspeler Mendes Moreira al ontmoet?

„Helaas niet. Dat heeft met de pandemie te maken, ik wil zoiets niet afdoen via Zoom. Maar ook het feit dat Ahmad erg terughoudend is speelt mee. Hij heeft een statement gemaakt en is – ongewild – het symbool van racisme geworden. Daar wil hij vanaf. Hij wil zich richten op voetbal.”

Wat zou u hem willen vragen als het tot een ontmoeting komt?

„Wat de ervaring met hem heeft gedaan. Of het psychisch zwaar was en of het zijn carrière in de weg zit. Misschien heeft hij wel mentale begeleiding nodig, wie zal het zeggen. Op een kwetsbaar moment werd hij voor de camera gegooid.”

Door die rauwe emotie kreeg racisme in het voetbal wel wereldwijde aandacht.

„De beelden waren – en zijn – heftig om te zien. Maar je laat zo’n jongen wel aan zijn lot over. Als een volwassen kerel moest hij reageren op iets heel gevoeligs. Hoe kunnen we spelers helpen zichzelf te uiten na een racistisch incident en wat is daarvoor het juiste moment? Laten we daar ook beter over nadenken. Het laatste wat je wil is dat een speler op zo’n verschrikkelijk moment ook nog dingen zegt die de rest van zijn leven aan hem blijven kleven.”