Hoe team-Rutte de term ‘Rutte-doctrine’ liet verdwijnen

De ‘Rutte-doctrine’ hing als een donkere dreiging boven de VVD-campagne. Het was de week voor Kerst, het rapport over de Toeslagenaffaire was net verschenen en in het nieuws was dat Ruttes afkeer van openheid, die ‘Rutte-doctrine’, een rol kon hebben gespeeld bij de ellende van tienduizenden ouders die door de Belastingdienst waren behandeld als fraudeurs.

Dat leek vooral een cadeau voor het CDA. Met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt als nummer 2 op de kandidatenlijst had die partij de anti-Rutte in huis. Omtzigt had zich ingespannen voor de ouders, hij had zich kwaad gemaakt over de vele documenten met weggelakte stukken tekst – voor veel kiezers was híj de Strijder voor Openheid geworden.

Wat kon Rutte doen als het CDA in élk verkiezingsdebat over die doctrine zou beginnen?

Zijn adviseurs kennen de kracht van herhaling: Rutte en zijn doctrine konden net zo bij elkaar gaan horen als Rutte en het gebrek-aan-visie. De VVD-leider heeft veel spijt van zijn uitspraak uit 2013 over visies: dat je daarvoor bij een oogarts moest zijn, dat hij er als liberaal weinig van moest hebben. Heel opvallend is het niet, maar in zo’n beetje elk campagnedebat of interview kun je hem het woord visie nu wél horen uitspreken. Kiezers, lijkt het idee van de VVD, kunnen er misschien voorzichtig aan gaan wennen dat Rutte toch vergezichten heeft.

En de doctrine? Omtzigt, vermoeid, doet nauwelijks mee aan de campagne. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra hoor je niet over die doctrine – met dank aan Ruttes campagneteam.

Dat ging zo: de allereerste keer dat Rutte ministers bij elkaar haalde in het Catshuis om over de Toeslagenaffaire te praten, een paar dagen voor het Kerstreces, had hij meteen een plan. Vanaf nu zou zijn kabinet, als het aan hem lag, zoveel mogelijk openbaar gaan maken. Ze konden beginnen met álle notulen uit de ministerraad over de toeslagen. En waarom, het was maar een idee, zouden ze geen camera’s kunnen neerzetten als de ministerraad vergaderde?

Als eerste gaf hij de D66’ers het woord. Die zagen het wel zitten. Ze moesten daar zeker verder over praten, vond ook de ChristenUnie. De ministers van die twee partijen beseften dat Ruttes plan niet voor hen was bedoeld, maar voor het CDA. Wopke Hoekstra zou het vast géén goed idee vinden dat alles wat in de ministerraad was gezegd over de toeslagen en over Pieter Omtzigt, ook door CDA-bewindslieden zelf, naar buiten kwam. In zijn eigen partij staat Omtzigt ook bekend als lastig en onvoorspelbaar.

Het ging zoals de VVD-adviseurs samen met Rutte hadden bedacht. Hoekstra maakte bezwaren – en Rutte werd kwaad. Hoe zat het dan met die Rutte-doctrine waar Omtzigt en andere CDA’ers niet over uitgepraat leken te raken?

Verkiezingen, weten de VVD-strategen, win je niet alleen dankzij je ideeën, je optredens en slimme spotjes online en op tv. Je moet ook weten wat er dreigt, en dat onschadelijk maken.

Hardop oefenen

Ruttes belangrijkste adviseur, al jaren, is zijn politiek assistent Caroliene Hermans, dochter van VVD-prominent Loek Hermans en de zus van Ruttes eerdere politiek assistent Sophie Hermans – zij is sinds 2017 Kamerlid en nu campagneleider. Met Caroliene Hermans oefent hij teksten. Rutte is eraan gewend om ook zinnen die hij in belangrijke gesprekken wil gebruiken, zoals met Donald Trump in het Witte Huis, al van tevoren een paar keer hardop uit te spreken. Hermans wil graag op de achtergrond blijven, maar werd bekend door Ruttes uitroep ‘Caroliene, help!’ in het slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Rutte stond tegenover PvdA’er Lodewijk Asscher en was zijn tekst kwijt. De VVD-campagne maakte er razendsnel zelf een geslaagde gimmick van.

Ruttes politiek assistenten waren tot nu toe steeds vrouwen, met uitzondering van de twee keer dat Caroliene Hermans met zwangerschapsverlof was. Ze werd vervangen door defensiewoordvoerder Peter Valstar, nu kandidaat-Kamerlid voor de VVD. Naaste medewerkers weten al heel lang dat Rutte bang is om iets te missen als er niet een vrouw is die met hem meekijkt en meedenkt.

In het campagneteam zitten ook oud-RTL-journalist Kees Berghuis, hoofd woordvoering van de VVD, communicatiespecialist Bas Erlings, de campagnemanager van het partijbureau Benjamin van Es, het hoofd van de online-afdeling Robert van As, de secretaris van de Kamerfractie Eelco Heinen en plaatsvervangend hoofd beleid Boudewijn Beukers. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff praat soms ook mee, Rutte vindt zijn ideeën héél belangrijk.

Door de jaren heen zijn het veelal dezelfde gezichten bij de VVD. Rutte houdt niet van veranderingen. Hij voelt zich er prettig bij als de mensen in zijn team elkaar door en door kennen en vertrouwen.

In campagnes heeft de VVD, en vooral Mark Rutte zelf, een stelregel: niet met de buitenwacht over tactiek praten. Rutte kan heel kwaad worden als iemand dat wel doet, ook als het lang na de verkiezingen is. Toch is duidelijk dat de strategie van de VVD dit jaar anders is dan bij eerdere verkiezingen. Meer dan ooit staat Mark Rutte, de crisispremier, centraal. De VVD is sinds het uitbreken van de coronapandemie met ongeveer tien zetels gestegen in de peilingen. Na grote televisietoespraken over corona van premier Rutte steeg de VVD steeds een beetje in de peilingen. Jan Driessen, oud-campagnestrateeg van Rutte, spreekt van de „premiersbonus de luxe”.

Alles draait dus om Rutte. Hij is daar van nature niet enthousiast over, wil liever slogans op posters dan zijn eigen hoofd. Maar, zegt VVD-adviseur Ben Verwaayen, als het zo is afgesproken, doet Rutte wat er van hem verwacht wordt. „Daar is hij heel gedisciplineerd in. En hij gaat met zijn team om zoals hij met al zijn medewerkers omgaat, hij vertrouwt erop dat ze hun werk goed doen en denkt niet dat híj het allemaal beter weet.”

De VVD kiest graag een vijand: de één-op-één-aanval is de gebruikelijke strategie, zegt een oud-campagneleider

Eén-op-één-aanval

De VVD kiest graag een vijand in de campagne. Dat vertelde oud-campagneleider Bas Erlings na de Europese verkiezingen van 2019 bij het traditionele ontbijt van campagneleiders met journalisten. Hij gaf daar wél, heel eventjes, een tactisch inkijkje. Een „één-op-één-aanval” noemde hij de „gebruikelijke” VVD-strategie.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 was PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom die tegenstander, in 2017 PVV-leider Wilders, bij de laatste Europese verkiezingen Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Van die laatste keuze had het campagneteam achteraf spijt. Ze vonden dat ze beter Frans Timmermans van de PvdA hadden kunnen aanwijzen, links tegen rechts is voor kiezers duidelijker. En Timmermans won de verkiezingen.

Voordeel van een één-op-één duel is dat het een duidelijk narratief schept, waarin kiezers het gevoel krijgen dat ze op een van de twee moeten stemmen. Doorgaans winnen beide partijen die in tweestrijd verwikkeld zijn daarmee. Voor Rutte persoonlijk is er nóg een voordeel: hij wordt scherp van een tegenstander, het creëert bij hem de strijdlust die hij mist bij een mildere campagne.

Zo’n rustige campagne ligt dit jaar meer voor de hand bij de VVD. Een politieke tegenstander kiezen past minder goed bij een ‘staatsman’ die het land door de coronacrisis leidt en boven de partijen staat. Daar komt bij: de andere partijen staan in de peilingen zó ver achter de VVD dat het weinig zin lijkt te hebben om CDA-leider Wopke Hoekstra of D66-lijsttrekker Sigrid Kaag uit te dagen tot een duel.

Een cadeautje voor Ruttes campagne-scherpte zijn de drie één-op-één debatten die hij met Geert Wilders kan voeren in de laatste campagneweek. Afgelopen donderdag kwam hij in het debat bij Pauw eerst nog met het oude verwijt dat hij Wilders geen staatsman vindt, omdat de PVV-leider altijd weg zou lopen bij problemen. Hij noemde het gedoogkabinet Rutte I, dat Wilders volgens Rutte heeft opgeblazen door weg te lopen uit crisisoverleg in het Catshuis. Rutte voegde daar een 2021-variant aan toe, door te wijzen op een interview bij Nieuwsuur dat Wilders deze campagne afzegde. Wéér was Wilders „weggelopen”.

Rutte liet ook de naam vallen van PVV’er Dion Graus (hoe zou ‘minister Graus’ Nederland straks de-islamiseren, zoals Wilders wil?). Graus is omstreden geraakt nadat NRC had bericht over beeld- en geluidsopnamen die de Rijksrecherche nu onderzoekt. Daaruit blijkt dat hij zijn ex-vrouw en particuliere beveiligers aanzette tot seks. Wilders werd woedend. Hij wilde weten wie Rutte had „ingefluisterd om zijn naam te noemen”.

Rutte keek hem aan en glimlachte een beetje. Hij gaf geen antwoord op Wilders’ vraag. Ook Rutte praat nooit over strategie. Hij zei: „Ik heb u wel geraakt, geloof ik.”

Het zal niet zijn opgevallen, maar dát was een compliment aan zijn adviseurs.

