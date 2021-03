Waar is de kleur van de auto gebleven?

De vergrijzing van de auto is een mondiale trend. Een jaarlijks kleurenpopulariteitsonderzoek van verffabrikant Axalta, het 68ste Global Automotive Color Popularity Report, bevestigt de behoedzaamheid van autokopers wereldwijd. Wit is de populairste kleur, gevolgd door grijs en zilver. Blauw is met 7 procent al bijna marginaal geworden. Rood, bruin, goud- en geeltinten en groen zijn hekkensluiters met 5, 3, 2 en 1 procent.

Ofwel: het wordt grauwer op de weg.

Dat geldt ook voor lease-auto’s. Die zijn wit, zilver of grijs, zelden rood of appelgroen. Omdat de baas dat wil, of omdat de zakelijke rijder zelf graag waardig voor de dag komt.

Gedekt is representatief, kleur exhibitionistisch.

Hoe tegenstrijdig. Terwijl auto’s met grote wielen, grilles, spoilers en opgeblazen wielkasten steeds exhibitionistischer worden, krimpen de kleurengamma’s. Mercedessen, ook de grootste modellen, waren vroeger in tientallen kleuren leverbaar. Serieuze mannen stapten in de jaren zeventig zonder enige reserve in een zandgele Mercedes S-klasse of oranje Volvo.

Bas van Putten over de Japanse stadsmini: De onverwoestbare Japanse stadsauto verdween, maar bleef populair

En nu?

De courante merken grossieren in grijs- en zilvertinten, van ‘terragrijs’ tot ‘mythoszwart’, met een enkele pikante uitschieter als ‘mediterraan blauw’ of ‘sunset orange’.

Alleen bij de kleine auto’s is het aanbod iets gevarieerder. De elektrische Fiat 500 doet excentriek met ‘celestial blue’, ‘ocean green’ en ‘rose gold’. De schattige Renault Twingo is te koop in mangogeel en pistachegroen.

Het publiek blieft ze alleen niet of nauwelijks. Bij de Twingo kiest 27 procent van de Nederlandse kopers voor ‘blanc cristal’, 22 procent voor ‘noir étoile’ en 16 procent voor ‘gris lunaire’. Zelfs bij Mini, de uitbundigheid zelve, is het beeld weinig anders. In de kleurenstatistieken van de importeur voeren ‘midnight black’, ‘moonwalk grey’, ‘enigmatic black’ en ‘white silver’ de toptien aan. De vijfde plaats voor ‘british racing green’ is al een bescheiden wonder.

Kan het zijn dat kopers in het digitale tijdperk intuïtief voor strakke metalliclakken kiezen, de kleuren van hun laptops en iPhones?

De smaakmakers van de auto-industrie zouden dat graag zien veranderen. François Farion, als general manager ‘color & trim’ de kleurenarchitect van Renault in Parijs, sprak bij zijn aantreden in 2018 de ambitie uit de hegemonie van de zogenaamde ‘neutrals’ – grijs, zwart, zilver en wit – te doorbreken.

Rouge flamme

Dat is niet helemaal gelukt, moet hij drie jaar later vaststellen. „Zelfs met de beste auto lukt het niet een sociale trend om te buigen die zo dominant is”, zegt Farion. „Ik kan wel enige nuance aanbrengen. Bij de Renault Clio vertegenwoordigen de drie meest sprekende kleuren – ‘rouge flamme’, ‘Valencia orange’ en ‘blue iron’ – meer dan 30 procent van de verkoop, ver boven het marktgemiddelde.”

Maar wat de Twingo betreft geeft hij mij gelijk. „Het is minder makkelijk ‘vert pistache’ te verkopen dan grijs. Je moet kleurengamma’s zien als collecties die je tijdig moet vernieuwen. Mensen raken er snel op uitgekeken, terwijl je wit of grijs niet snel zat bent – zoals ze dan zeggen.” Helemaal bij grote auto’s, weet Farion. „Daarbij liggen felle kleuren lastig. Ik weet niet hoe dat komt. De manier waarop mensen naar zichzelf kijken? Leeftijd?”

Een van de theorieën, zegt hij, legt een relatie tussen kleurenrijkdom en maatschappelijk klimaat. Een optimistische samenleving kiest kleurrijk, terwijl je in sombere tijden het kleurenaanbod ziet verdampen.

Farion: „Ik was in de Verenigde Staten tijdens de crisis van 2008 en toen zag je de chromatische kleuren inderdaad heel snel verdwijnen. Maar dan zou je tijdens deze pandemie dezelfde tendens moeten zien, en die zie ik niet. Onze Kadjar verkoopt tot onze eigen verbazing prima in het vrij uitgesproken ‘rouge flamme’. En bij dure sportwagens gaan kopers helemaal los. Als jij veel geld neerlegt voor een supercar, dan word je niet gehinderd door wat anderen ervan denken. Bij Alpine, onderdeel van Renault, bieden we via Atelier Alpine nu bijvoorbeeld 29 kleuren uit de jaren zeventig aan – geel, helgroen, het roze dat we ‘rose bruyère’ noemen. Dat programma is tot mijn vreugde een enorm succes geworden. Maar een Alpine is een persoonlijke keus.”

Bas van Putten over funtionele auto’s: Mogen we nu weer gewoon praktische auto’s?

Alleen bij kleine en heel dure auto’s willen mensen nog weleens gek doen, zegt Farion, „maar voor het grootste deel van de markt tussen die twee uitersten – en daar zitten wij als Renault – zou het een moeilijk verhaal worden.”

De kleurfobie van mannen met grote, deftige sedans, ken ik uit eigen bittere ervaring. Ik deed ooit een prachtige klassieke Mercedes S-klasse van de hand. De verkoop delegeerde ik aan youngtimerspecialist Marco Hof. Dat ging niet hard, ondanks de schitterende staat. De oorzaak: hij was felrood, zo rood als een brandweerwagen.

„De zwart- en grijsdoctrine zit er ook bij de youngtimerrijder stevig in”, zegt Hof, die zeker weet dat een donkerblauw of zilverkleurig exemplaar per ommegaande was verkocht. „Maar mensen keken naar de jouwe en zeiden: ‘Tsja, hij is wel erg rood hè? Ik weet niet wat de vrouw hiervan gaat vinden.’”

Hightech metalliclak

Kan het zijn dat kopers in het digitale tijdperk intuïtief voor strakke, hightech metalliclakken kiezen, de kleuren van hun laptops en hun iPhones?

Ongetwijfeld speelt de opmars van de zakelijke markt een nivellerende rol. In haar boek The little book of colour speculeert ‘design psychology specialist’ Karen Haller over een psychologische oorzaak voor de vergrijzing van de kleurengamma’s. Het zou een reactie op de overprikkeldheid van de moderne samenleving kunnen zijn. We zoeken rust voor het oog en kiezen grijs.

Dat kan. Kleur krijg je in de auto trouwens al genoeg via de touchscreens op je dashboard en de sfeerverlichting in je cabine, of anders wel via de steeds spectaculairder vormgegeven led-architectuur van de voor- en achterlichten. Ook Farion kan in die redenering meegaan. „Misschien kijken kopers van nu eerder naar de vorm, de technologie en de displays dan naar kleuren.”

En vlak het economische motief niet uit. Een breed kleurenspectrum is een kostenpost voor autofabrikanten. Sommige kleuren zijn moeilijker te maken en dus duur. Dan ligt minder aanbod voor de hand.

Misschien moeten we ook beter kijken. Want het beeld is niet zo monochroom als de Axalta-lijsten suggereren, zegt Sonja Vandenberk, chef-designer kleur en materialen bij Ford in Keulen. „Blauw vertegenwoordigt natuurlijk een breed spectrum, van licht zilverblauwe tonen en diep azuurblauw naar elegant donkerblauw. Als die varianten aan het winnen zijn, en ik zie ze bij Ford terrein winnen, dan worden wij blij.”

Anderzijds kan een fabrikant zulke ontwikkelingen maar beperkt beïnvloeden, zegt ook Vandenberk.

Wit is puur

Trends buiten de auto-industrie spelen een grote rol. „Apple”, zegt Vandenberk, „is voor de opkomst van wit vanaf 2000, toen je het minimalisme zag opkomen, waarschijnlijk een belangrijke factor geweest – voor design in het algemeen en ook voor auto’s. Wit heeft iets puurs, iets klimaatvriendelijks, waardoor het ook psychologisch een positief effect uitstraalt. Dat die trend zich heeft doorgezet heeft ook te maken met de verkoopbaarheid. Vergeet niet dat de inruilwaarde sterk door de kleur wordt bepaald.”

Verklaart het inruilargument ook de triomftocht van grijs, in Europa inmiddels populairder dan zilver?

Mede, maar Vandenberk wijst ook hier op de esthetische en psychologische factor: „Grijs zie je heel vaak in architectuur omdat het mooi neutraal is en van zichzelf weinig emotie heeft, waardoor het de expressie van de vorm niet in de weg zit. Grijstonen staan voor rust en vertrouwen. Dat heeft misschien ook een connectie met wat je ziet in de wereld. Met alle turbulentie in het sociale, politieke en economische leven maken mensen misschien veilige, rustgevende keuzes.”

Leen de Koning (62), directeur van dealergroep Amega, zag alle kleuren van de regenboog sinds hij in 1978 zijn carrière begon als junior-verkoper bij Volkswagen-dealer Ames. Toen kon je je Golf of Passat nog aanschaffen in exotische kleuren als briljantgeel, lofotengroen of oranje, die ook echt werden besteld. „In de collectie oude Audi’s en Volkswagens van ons bedrijf zie je veel oranje”, zegt hij. „Dat kochten mensen in de jaren zeventig toen ze zelf veel oranje in huis hadden.”

Kleur is ook mode, en mode is per definitie onvoorspelbaar. „Bruin zag je opkomen en weer verdwijnen. Nu is wit weer terug, terwijl we als dealers vroeger zeiden: ‘Met een witte blijf je zitten.’ De eerste Golf was leverbaar in inarizilver, een heel lichtgroen metallic. Dat was een tijdlang niet aan te slepen, terwijl me als verkoper het schaamrood op de wangen stond als ik de meerprijs noemde.” Nu is groen zo goed als dood en kleur bekennen uit de gratie. Als ik in de showroom drie Golfjes op een rij zet, en er is er één in een minder gangbare kleur, dan zal die langer blijven staan.”

Daar zal de dealer uiteraard zijn inkoop op afstemmen, zegt De Koning. „Omdat je er altijd mee blijft zitten als het niet courant is. In die zin is dat kleurenverhaal puur economisch gedreven.”

Dus staan de showrooms nu vol ‘neutrals’ voor de grote meerderheid van zakelijke rijders, terwijl de junior-verkoper in 1978 vooral privékopers over de vloer kreeg. De Koning: „Dan nam je de folder met de kleurenstalen door en zei de klant: ‘Dat vind ik wel mooi, hebt u zo’n auto staan?’ En de vrouwen waren heel bepalend. Ik denk dat zij in 60 procent van de gevallen de kleur en de bekleding kozen.”

‘Digitale’ kleuren

Dat consumenten dat nu vaak online doen, beïnvloedt volgens Sonja Vandenberk mogelijk hoe mensen kleuren kiezen. Wellicht is er een verband tussen de strakke, ‘digitale’ kleuren, en de eerste beeldindrukken op het configuratieprogramma waarmee de koper op de site van de fabrikant zijn auto samenstelt. Want daarin komt ‘blue iron’ misschien beter uit de verf dan pistachegroen.

Hoe dan ook, zegt ze, is dit „een tijd van klare kleuren, kleuren die je niet kunt verwisselen. In de jaren tachtig had je kleuren waarvan je je afvroeg: is het nou blauw of groen? Die zien we niet meer. Kijk ook naar kinderspeelgoed. Het is rood, geel of oranje. Ik merk wel dat de trendkleuren waar Ford altijd sterk in was, die onverwacht kwamen en weer gingen, een neergang hebben doorgemaakt.”

Maar in hun grilligheid ook zomaar weer kunnen terugkeren. „Oranje heeft volgens Axalta weliswaar geen groot volume, er zit wel een stijgende lijn in. Het is een kleur die mooi tussen rood en geel in zit – tussen rood dat misschien een beetje te luid is voor veel mensen, en het optimisme van geel. Het is een heel mooie kleur om te combineren en hij is in parallelle industrieën ineens symbool voor een actieve levensstijl geworden.”

Aan voorspellingen durft Vandenberk zich niet te wagen, „maar ik zie wel dat de neutrale kleuren nu meer gecombineerd worden met kleine kleuraccenten aan de buitenkant. Dus grijs of blauw met oranje accenten. Wij zien ook dat de neutrale kleuren de andere kleuren beginnen te beïnvloeden. Dat er offtones ontstaan, zoals ze dat in het Engels zo mooi noemen. Eerst was wit helemaal wit en vervolgens kwam gebroken wit terug met een beetje grijs, een beetje meer retro. Dat zie je bij andere kleuren ook, dat ze ineens een bandbreedte beginnen te krijgen. Dat is mijn optimistische voorspelling.” Zelfs de comeback van groen sluit ze niet uit.

„Bedenk ook”, vult Farion aan, „dat groen in de jaren tachtig een van de populairste kleuren was, en dat in Japan tijdens de jaren zeventig 26 procent van de auto’s oranje was.” Misschien zijn Renaults ‘rouge flamme’ of ‘Valencia orange’ de symptomen van een omslag. „We zijn iets aan het veranderen, maar in een tempo dat nog niet heel erg zichtbaar is.” De markt bepaalt, en die is onvoorspelbaar als Gods wegen.