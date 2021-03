Bij mij kon Zeljko Petrovic niet meer stuk

Zijn hele Nederlandse voetballeven wordt hij in de maling genomen. Om zijn accent, zijn kromme zinnen, zijn breedsprakigheid. Sinds de winter is Zeljko Petrovic hoofdtrainer bij Willem II. En ook nu weer wordt hij uitgelachen door critici. Na de gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen schoot ‘Petro’ voor een camera ongenadig uit zijn slof: „Er lachen af en toe mensen die niet tot mijn knie komen, qua naam, qua persoonlijkheid, qua man, qua in alles wat ik goed heb gedaan in Nederland, dertig jaar.”

Onze eerste ontmoeting dateert van 2001. Hij was gast in een televisieprogramma in de Van Nellefabriek. Die avond was er ook een zwerver in de studio die vertelde over zijn armoedige leventje op straat. Na afloop tikte een ontroerde Petrovic de man aan en stopte hem een stapeltje biljetten van honderd euro in zijn hand.

Bij mij kon Petro niet meer stuk.

De ex-voetballer uit Montenegro heeft het hart op de goede plaats. Dat is vermoedelijk een van de redenen waarom coaches als Guus Hiddink, Ruud Gullit, Martin Jol en Dick Advocaat hem als assistent in hun staf opnamen.

In 2004 zag ik hem weer, toen als assistent van ‘Roed’ Gullit bij Feyenoord. Hugo Borst en ik maakten voor Hard Gras een portret van de trainer Gullit. Toen kon je als journalist nog gewoon toekijken als de selectie en staf na een training onder de douche gingen. Door de stoom heen zag ik Petro staan, handdoekje om zijn spekbuikje. Zijn collega’s knepen in het vetrandje. Weer in de zeik genomen. Hij vond het niet leuk.

We schreven: ‘Petro wil altijd en overal winnen, zelfs als het om zijn figuur gaat.’

Na de gewonnen thuiswedstrijd zag de kersverse trainer van Willem II dit weekend zijn kans schoon. Hij was klaar met het gezeur. „Mijn accent belachelijk maken? Prima, ik ben een Nederlandse trainer met buitenlandse afkomst. Maar deze trainer kan vijf talen: schrijven, lezen en praten. Op straat geleerd. Nooit op school. Er zit wel wat in de kop van deze trainer.”

Achter de brillenglazen priemden ogen zonder al te veel vuur. Petrovic wil graag de aardige coach blijven.

In de laatste dagen voor de verkiezingen zou hij een ideaal boegbeeld zijn voor een aantal politieke partijen, als voorbeeld van iemand die zijn geboortegrond moest verlaten, die weet wat oorlog is en hoe hard het gevecht is voor een goed bestaan.

In 2019 sprak ik Petrovic in een uitzending van Met het Oog op Morgen over de beladen duels tussen clubs uit voormalig Joegoslavië. Dinamo Zagreb tegen Rode Ster Belgrado. Twee woeste stieren in een kolkende arena. Hij kende de grimmige sfeer op het veld en de tribunes en toch predikte hij vrede op de radio.

„De spelers komen nu uit verschillende landen, zoals Kroatië, Servië of Montenegro. Geen probleem. Ik ga altijd overal heen en heb nooit gekeken naar iemands godsdienst of wie moslim is of niet. Als je zo kijkt, ben je een heel slecht mens.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.