Gruwelijke berichten van een zoon aan het Oostfront

Het blad van een robuuste tafel is bezaaid met kranten, een foto van Adolf Hitler springt meteen in het oog. Er liggen verkleurde brieven, foto’s in zwart-wit. Eén van die foto’s houdt een grijze man tussen zijn duim en wijsvinger geklemd: het is het portret van zijn zoon, die naar het Oostfront vertrok.

Dit is het openingsbeeld van Yellow, het tweede deel van de theatertrilogie The Sorrows of Belgium, die regisseur Luk Perceval maakt over zwarte bladzijden uit de Belgische geschiedenis. Iedere titel verwijst naar een kleur van de nationale vlag. Black was het eerste hoofdstuk, dat ging over het kolonialisme in Congo; de nieuwe voorstelling - die in filmversie in première ging - duikt in de Vlaamse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn doorwrochte voorstellingen, waarin de makers er niet voor terugdeinzen om rond te wroeten in oude wonden.

Dit gebeurt in Yellow door in te zoomen op een Vlaamse familie, waarvan de zoon naar de Sovjet Unie vertrekt om zich bij het Duitse leger aan te sluiten. Zij strijden op dat moment tegen het Rode Leger. Op de bühne zien we de achterblijvers: eerst wordt zoonlief flink aangemoedigd, al snel dringt het verdriet zich op, als de brieven van (zijn reis naar) het front een steeds gruwelijker beeld schetsen. Rond dit verhaal duiken andere personages op, zoals een Joodse vrouw, die een relatie krijgt met een oom van Jef. Of historische figuren als Léon Degrelle (oprichter van fascistische beweging Rex) en een Oostenrijkse officier van de Waffen-SS. Huiveringwekkend zijn hun gesprekken, als zij in extase vertellen over ontmoetingen met Hitler.

De voorstelling Yellow werd omgevormd tot een film in grijstinten. Dat draagt bij aan de stemmige sfeer, die ook uit de muziek spreekt - kalme pianomelodieën tot koorzang. De beeldtaal doet denken aan de grote, luide gebaren van het nationaal-socialisme en scènes monden vaak uit in hitsigheid of hooliganisme. Er wordt gemarcheerd en opzwepende woorden (al dan niet met Polygoonjournaal-galm) schallen door de ruimte.

Yellow is een lappendeken van stemmen, die samenballen en elkaar overschreeuwen, maar een benauwend geheel vormen. Zo ontstaat een blik op de nationalistische gevoelens, die leefden in het België van de jaren dertig van de vorige eeuw. De Vlaamse familie is het anker, dat een schip vol historische geluiden op z’n plaats houdt en het politieke menselijk maakt. Dat neemt niet weg dat je, als kijker, maar moeizaam doordringt tot de personages: hun beweegredenen blijven vaak vaag en de gebeurtenissen zijn – mede door de veelheid ervan – ongrijpbaar. Het is ook niet niks, wat je in twee uur over je heen krijgt. Uiteindelijk blijft vooral het beklemmende gevoel hangen: de wanhoop van een familie, die is meegesleurd door de geschiedenis.

Theater Yellow. The Sorrows of Belgium II: Rex door NTGent Online gezien: 12/03, nog online te zien op 19/03 Inl: ntgent.be ●●●●●