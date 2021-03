De eerste lezing is meteen de première

Theater Wit konijn rood konijn. Verschillende acteurs en locaties Gezien: 3 livestreams, zaterdag 13/03 Pierre Bokma vanuit Schouwburg Amstelveen Soumaya Ahouaoui / Het Nationale Theater vanuit Stadsschouwburg Utrecht Hadewych Minis vanuit De Kleine Komedie ●●●●●

Tientallen acteurs speelden afgelopen zaterdag de monoloog Wit konijn rood konijn om stil te staan bij de ‘verjaardag’ van de pandemie, waardoor de theaters moesten sluiten. Dit gebeurde op initiatief van agentschap Aurora Nova, dat de schrijver van het stuk in zijn artiestenbestand heeft. Zo was Wit konijn in allerlei Europese landen te zien, maar bijvoorbeeld ook in Taiwan en Argentinië. Op Nederlandse bodem sloot een overweldigend aantal schouwburgen zich aan: klokslag acht uur waren er zeker veertig online voorstellingen bij te wonen.

Theaterminnend Nederland zat collectief aan het scherm gekluisterd, terwijl er op voorhand weinig over het stuk bekend was. Wit konijn rood konijn is namelijk omgeven met raadselachtige regeltjes. Een acteur mag de monoloog slechts één keer spelen en er wordt niet gerepeteerd. De performer krijgt zijn tekst in een verzegelde envelop overhandigd en opent deze pas, als de voorstelling begint. Dit zorgt steevast voor een schutterend begin. Zelfs een doorgewinterd acteur als Pierre Bokma, die duizenden kijkers naar de stream van Schouwburg Amstelveen trok, struikelt af en toe over een passage en moet wennen aan de toon van de tekst, geschreven door de Iranese Nassim Soleimanpour.

Via het script spreekt Soleimanpour afwisselend de acteur of het publiek aan en geeft hen opdrachten. Het is een ingewikkeld spel van woorden, waarin de schrijver thema’s uitwerkt in een fabel en een experiment met witte en rode konijnen. In combinatie met wat er op het toneel gebeurt, spreekt daaruit de spanning tussen macht en gehoorzaamheid, tussen censuur en vrijheid, dood en leven. Er zijn parallellen met het theater, waarin iedereen een rol speelt en (ongeschreven) regels gelden. De onvrijheid die Soleimanpour ervaart in zijn thuisland, echoot in de strikte instructies voor de performer en in de vraag hoeveel schuld toeschouwers van onrecht hebben.

De schoonheid van Wit konijn zit er ook in, dat iedere acteur anders omgaat met de ongewone setting. Bokma weet zijn publiek met vaste hand te leiden, al weet hij zelf ook niet wat er komen gaat. Terzijdes die hij opleest, klinken als terloopse opmerkingen en versterken het spel tussen werkelijkheid en illusie. De opvoering van Hadewych Minis, die honderden kijkers bekeken via een stream vanuit De Kleine Komedie, is sprankelend. Door haar tekstbeheersing ontgaat geen element van het verhaal je. Ondertussen speelt Soumaya Ahouaoui een ingetogen variant in de Stadsschouwburg Utrecht. Waar Bokma en Minis zich strikt aan het script houden, gunt zij zichzelf af en toe een reactie en het publiek denkt soms hardop met haar mee.

In het stuk wordt de spanning opgebouwd door een potje gif op het toneel. Dit gebeurt volgens het bekende principe van Alfred Hitchcock: door dit ‘wapen’ vroeg te introduceren, zitten toeschouwers als snel op het puntje van hun stoel. Dat is effectief: het intrigerende woordenspel werkt vervolgens langzaam toe naar het moment, waarvan je wist dat het zou komen.