Nederland stopt uit voorzorg tijdelijk met AstraZeneca

Uit voorzorg zullen er in Nederland voorlopig geen vaccinaties van AstraZeneca worden gegeven. Dat meldt het ministerie van VWS op de eigen website zondagavond laat. Het gaat om een stop van in ieder geval twee weken.

Reden voor de vaccinatiestop is advies van medicijnautoriteit CBG, aan de hand van een beperkt aantal gevallen van trombose na vaccinatie. Hiervan zouden zes nieuwe gevallen zijn binnengekomen vanuit Denemarken en Noorwegen, waarvan nog niet duidelijk is of die verband houden met het vaccin. In Nederland zijn volgens het ministerie geen gevallen bekend.

Minister De Jonge stelt dat er over de vaccins geen enkele twijfel mag bestaan. „Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken.”

Vanwege de tijdelijke stop moeten de GGD’en 43.000 afspraken voor prikken met AstraZeneca afzeggen. Daarnaast dienen ook huisartsen het vaccin toe. Het is nog onbekend wat de gevolgen zijn voor mensen die al een eerste prik hebben gehad. Aangezien er twaalf weken tussen de eerste en de tweede prik mogen zitten, is het mogelijk dat in de tussentijd groen licht wordt gegeven om verder te gaan met de vaccinaties.

Eerder op zondag maakte AstraZeneca bekend dat er geen bewijs is voor een verhoogd risico op bloedproppen bij mensen die met het vaccin zijn ingeënt. Het bedrijf zei dat na het bestuderen van de gegevens van ruim 17 miljoen gevaccineerden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.