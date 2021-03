Politie roept op niet meer naar demonstratie op Malieveld te komen

De politie in Den Haag roept op niet meer naar het Malieveld te komen. Het maximum aantal bezoekers voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen die om 14.00 uur begint, is nu al bereikt, laat de politie op Twitter weten. „Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis!”

De demonstratie wordt georganiseerd door de actiegroep Nederland in Verzet, die eerder bijeenkomsten op het Amsterdamse Museumplein organiseerde. De politie is volop aanwezig „om de aangekondigde demonstratie in goede banen te leiden”, aldus de politie op Twitter. Demonstranten die van het Malieveld naar het centrum willen lopen, worden tegengehouden door de politie. Vlakbij het Malieveld, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vindt zondagmiddag ook een demonstratie voor beter klimaatbeleid plaats. Volgens Omroep West is veel politie op de been op de doorgaande wegen naar het centrum van de stad.