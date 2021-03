CDU verliest terrein in deelstaatverkiezingen

Voor de CDU is het Duitse ‘Superwahljahr’ slecht begonnen. Bij zowel de verkiezingen in Baden-Württemberg als die in Rijnland-Palts deze zondag verloor de CDU aanhang, respectievelijk 3 en 4 procentpunten, volgens de voorlopige uitslag. In beide deelstaten was het resultaat voor de CDU nog nooit zo slecht, al kreeg de partij nog altijd 24 procent in Baden Württemberg en 27 procent in Rijnland-Palts.

In Baden-Württemberg verlengde zittend minister-president Winfried Kretschmann (De Groenen) met 33 procent zijn mandaat. In Rijnland-Palts blijft eveneens zittend minister-president Malu Drayer (SPD) aan de macht, met 36 procent van de stemmen.

Groenen-premier populair

In Baden-Württemberg is Kretschmann ook buiten zijn partij geliefd: met zijn conservatieve koers heeft hij veel voormalig CDU-kiezers aan zich weten te binden. Volgens peilingen zag twee derde van de CDU-leden in Baden-Württemberg liever Kretschmann als minister-president dan CDU-lijsttrekker Susanne Eisenmann.

In Rijnland-Palts profileerde Malu Dreyer zich de afgelopen maanden met een helder coronabeleid, terwijl de campagne van de kandidaat van de CDU, Christian Baldauf, nauwelijks op stoom kwam.

Naast de moeizame, door de pandemie beheerste campagne en twee lijsttrekkers die zich niet konden onderscheiden, werd de CDU de laatste weken geplaagd door corruptieaffaires. Twee parlementariërs uit de Bondsdagfractie CDU/CSU gaven hun zetel op omdat zij in ruil voor enkele tonnen zouden hebben gelobbyd voor mondkapjesproducenten. Een derde parlementariër trad terug omdat hij geld uit Azerbeidzjan zou hebben aangenomen.

Onvrede over coronabeleid

Bovendien groeit de onvrede over het crisisbeleid van de nationale regering – waarvoor Gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) verantwoordelijk wordt gehouden. Het vaccinatieprogramma komt langzaam op gang en sneltests, die versoepelingen mogelijk zouden maken, zijn niet voorradig.

Voor de nieuwe CDU-voorzitter Armin Laschet is dit geen goede aftrap van het Duitse verkiezingsjaar. Hij moet nog altijd met CSU-voorzitter en minister-president in Beieren Markus Söder uitmaken wie van hen in september kanselier-kandidaat wordt. De corruptieaffaires, het hortende coronabeleid, en nu twee verkiezingsnederlagen verzwakken Laschets onderhandelingspositie. En dat terwijl het binnenkort Merkel-loze CDU juist dringend behoefte heeft aan een duidelijk profiel en een overtuigende lijsttrekker.