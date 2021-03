‘Brockes-Passion’: zelden gehoord maar vol lijdensdramatiek

Nu corona het tweede achtereenvolgende passiejaar ontkroont, is het zoeken naar wat er nog wel klinkt. Eureka: de publieke omroep brengt op Palmzondag 28 maart twee live-Matthäussen: één op tv (Ton Koopman vanuit TivoliVredenburg), één op Radio 4 (Concertgebouworkest met Herreweghe). Op Goede Vrijdag (2 april) is de beurt aan de Bachvereniging vanuit de (lege) Grote Kerk Naarden: een Johannes-Passion o.l.v. René Jacobs (live op NPO2).

Twee Bach-passies op tv in één week; zo’n unicum is alleen denkbaar in Bach-minnend Nederland, waar normaal ruim 200 uitvoeringen klinken. Het Nederlands Kamerkoor sust het gemis aanvullend met een passie-videoserie en voor wie per se zelf wil zingen zijn er online initiatieven.

Bijvangst van de passie voor Bach: andere passionen hoor je zelden. Het libretto van barokdichter Barthold Heinrich Brockes bijvoorbeeld, werd op muziek gezet door tien componisten, o.a. Händel, Keiser en Telemann. Bij Telemann hoor je hoe de doornenkroon knakkend Christus’ hoofd doorboort. De versie van Keiser (1674-1739) is bij vlagen net zo beeldend en de moeite waard.

De Nederlandse Bachvereniging bracht zaterdag eenmalig Keisers Brockes-Passion (1712) - officieel Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus genaamd. Keisers invloed op Bach is evident, ze waren grofweg tijdgenoten en de opzet van Keisers passie (recitatieven, aria’s, koren) wijst even trefzeker naar Bach vooruit als de soms identieke maar overwegend theatralere teksten. Dat Keiser een operacomponist was, merk je aan zijn illustratieve zettingen van plastische teksten, aan de dramatische uitbarstingen. Wir wollen dich nicht verlassen zingen Christus’ volgelingen, en Keiser laat ze erbij huppelen van godsvrucht.

Ook aan mooie aria’s lijdt de passie geen gebrek: Christus’ Mein Vater! doet denken aan Erbarme dich (tekst) én Aus Liebe (instrumentatie) en Was Bärentatzen, Löwenklauen is van een flitsend donderende virtuositeit – in theatraliteit geëvenaard door talrijke boosaardige koortjes. Evenaart Keiser Bach? Dat weer net niet. Daarvoor mist zijn melodievorming Bachs geniale dwarsdenkkracht. Tekenend is de aria Eilt, ihr angefochtnen Seelen: bij Brockes rechttoe rechtaan aanstekelijk, bij Bach geschetst met veel onregelmatigheden die de struikelende haast voelbaar maken.

Violist/leider Shunske Sato maakte er met de dertig musici/zangers van de Bachvereniging een mooie middag van. Een handjevol pers en personeel mocht in het lege Concertgebouw aanwezig zijn. Zij beleefden hoe eigen oren én de jonge solisten (sopraan Rachel Redmond stralend in het middelpunt) worstelden met de lege zaal. En hoe de musici na afloop het eigen applaus verzorgden: een desolaat uitwasje van vele trieste corona-effecten - om snel te vergeten.

Klassiek Reinhard Keiser: Brockes Passion. Ned. Bachvereniging/Shunske Sato (viool/leiding). Gehoord: 13/3. Concertgebouw A’dam. Terughoren: Radio 4.nl ●●●●●