AZ-speler geschorst vanwege gokken op wedstrijden

Een speler van voetbalclub AZ uit Alkmaar is door de KNVB twee duels geschorst vanwege het gokken op voetbalwedstrijden. Dat melden de club en de KNVB zondag. Om welke speler het gaat niet is bekend. Het wedden op wedstrijden is door KNVB verboden, „om de integriteit van het voetbal te bewaken, maar ook om de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid te voorkomen”.

De speler heeft niet gegokt op wedstrijden waaraan hij zelf in meedeed. Daarom sluit de commissie die zich heeft gebogen over de zaak matchfixing uit. „Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden (matchfixing) is in deze zaak zelfs geen begin van bewijs”, aldus de commissie. In een reactie op de uitspraak laat AZ weten dat de speler heeft aangegeven dat hij de zaak „betreurt”. Hij heeft de straf inmiddels ondergaan. AZ zegt van het voorval te hebben geleerd dat niet alle spelers de regelgeving omtrent het gokken op wedstrijden kennen.

Hoe de zaak bij de KNVB bekend is geworden, is niet bekend. De bond zegt vorig seizoen signalen op te hebben gevangen van een mogelijke overtreding van de reglementen. Daarna heeft de aanklager betaald voetbal de onderzoekscommissie integriteit de opdracht gegeven een onderzoek te beginnen.

Begin dit jaar werd de Engelse voetballer Kieran Trippier door de Engelse voetbalbond FA voor tien weken geschorst omdat hij de gokregels had overtreden. Hij zou een familielid hebben verteld van zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, twee jaar geleden. Het familielid zette daar vervolgens geld op in via een goksite.