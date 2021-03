Afgezette regering Myanmar: houd vol, ‘ochtendgloren nu dichtbij’

Voor het eerst sinds de Myanmarese regering op 1 februari door een militaire staatsgreep is afgezet, heeft de civiele regering de bevolking toegesproken. „Dit is het donkerste moment voor onze natie, en het ochtendgloren is nabij”, zei Mahn Win Khaing Than, de ondergedoken waarnemend leider van de afgezette regering van Aung San Suu Kyi, in een videoboodschap op sociale media, aldus persbureau AP op zondagochtend.

„We zullen ons nooit overgeven aan een onwettige militaire [heerschappij] maar we zullen onze toekomst samen vormgeven, met verenigde kracht”, vervolgde Mahn Win Khaing Than. Hij sloot zijn boodschap af met de groet van de oppositie: drie vingers in de lucht. Mahn Win Khaing Than was van 2016 tot 2018 voorzitter van het Myanmarese parlement. Afgelopen dinsdag werd hij aangewezen als vertegenwoordiger van de afgezette regering, omdat de meeste regeringsleden in de gevangenis zijn vastgezet.

Sinds de staatgreep zijn er dagelijks protesten in Myanmar, waarbij de ordetroepen tot nu toe tachtig demonstranten hebben gedood. Op zondag werd tot nu toe één demonstrant gedood in de stad Pegu, melden bronnen aan persbureau Reuters. Zeker 2.100 demonstranten zijn gearresteerd, zo telt een lokale mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners.

Zaterdag heeft de Myanmarese politie het vuur geopend op een vreedzame sit-in in Mandalay, de tweede grootste stad van het land. Hierdoor zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen, onder wie een jongen van dertien en een boeddhistische monnik, stellen activisten tegen persbureau Reuters.