#34 Haagse Zaken Q&A

In deze Haagse Zaken leggen producenten Henk Ruigrok van der Werven en Iris Verhulsdonk luisteraarsvragen voor aan de Haagse redactie. Je hoort onder andere over het profiel van kiezers in het buitenland, waarom Rutte liever met de SP lijkt samen te werken dan met GroenLinks en over de regels waar een pan-Europese partij zich in Nederland aan moet houden.

