Willem II kan omhoog kijken na zege op sc Heerenveen (3-1)

Willem II heeft zaterdag in de strijd tegen degradatie een belangrijke zege behaald. De Tilburgers versloegen sc Heerenveen met 3-1 en namen verder afstand van de twee onderste plaatsen. Willem II, dat zestiende blijft staan, heeft bovendien het gat naar VVV-Venlo en RKC Waalwijk (de nummers 15 en 14) bijna gedicht.

Aanvoerder Sebastian Holmén maakte na een klein half uur spelen het eerste doelpunt voor de Tilburgse club. De Zweed kon na een voorzet van Mike Trésor zonder problemen inkoppen. Zijn bewaker Pawel Bochniewicz lag op dat moment geblesseerd op de grond.

Heerenveen kreeg na een combinatie tussen Lasse Schöne en Henk Veerman in de 36e minuut een kans op de gelijkmaker, maar Veerman wist dit niet waar te maken. Willem II vergrootte de afstand na rust snel: Kwasi Wriedt kopte in de 55e minuut de 2-0 binnen en drie minuten later zorgde Ché Nunnely, de aangever bij het doelpunt van Wriedt, voor de 3-0. Joey Veerman scoorde in de 73e minuut nog eenmaal voor sc Heerenveen.

Willem II behaalde onder leiding van trainer Zeljko Petrovic uit de laatste vier duels acht punten. Sc Heerenveen blijft in de middenmoot staan en had de punten goed kunnen gebruiken in de strijd om deelname aan de play-offs. (ANP)