Waarom we ons schamen voor nepmerkkleding

Ook deze serie is niet nieuw, maar zeker de moeite waard. Het is een spin-off van 99% Invisible, de fantastische serie van Roman Mars over design en architectuur. Articles of Interest gaat over mode, maar niet over de grote modehuizen en de laatste trends. In elke aflevering staat een concept of kledingtype centraal. Waarom heeft vrouwenkleding bijvoorbeeld zo vaak nepzakken, te klein om iets in te stoppen? En waarom schamen we ons voor namaakmerkkleding, zelfs als het niet van het echt te onderscheiden is? Dan besef je dat deze serie meer over ons gaat, dan over de kleding die we dragen. Zoals host Avery Trufelman het zelf zegt: „Of we het leuk vinden of niet, allemaal willen wij iets zeggen met onze kleding. Dus kunnen we maar beter heel goed nadenken over wat we willen zeggen.”

Mode 2 seizoenen, 12 afleveringen 99% Invisible

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021