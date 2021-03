Voormalige interimpresident Bolivia gearresteerd na vermeende staatsgreep

De voormalige interimpresident van Bolivia, Jeanine Añez, is gearresteerd naar aanleiding van een onderzoek naar een vermeende staatsgreep tegen de voormalige president Evo Morales. Dat heeft de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt op sociale media.

Eerder deze week werd al een arrestatiebevel ingediend tegen Añez en verschillende andere ministers van de interim-regering: Yerko Nuñez (voorzitterschap), Arturo Murillo (Binnenlandse Zaken) en Luis Fernando López (Defensie). De laatste twee verlieten het land in november. In het bevel worden ook de voormalige militaire commandanten William Kaliman en Sergio Orellana genoemd, evenals voormalig politiechef Yuri Calderon.

Añez reageerde eerder deze week op het arrestatiebevel op Twitter: „De politieke vervolging is begonnen. De MAS heeft besloten terug te keren naar de stijlen van de dictatuur. Jammer, want Bolivia heeft geen dictators nodig, het heeft vrijheid en oplossingen nodig.” Onderzoekers van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) zijn momenteel in Bolivia om het geweld te onderzoeken, dat volgde op de chaotisch verlopen presidentsverkiezingen van oktober 2019, waarin Evo Morales zich kandidaat stelde voor een vierde termijn.

Verkiezingen 2019

Morales won de verkiezingen met zijn Movimiento Al Socialismo (MAS), maar volgens de oppositie was er sprake van fraude, wat leidde tot een geweldsuitbarsting. Aanhangers van zowel de partij van Añez als Morales gingen de straat op, waarbij 35 mensen omkwamen - deels door politiegeweld. Het leger en de politie trokken daarop hun steun in voor Morales, die vervolgens ontslag nam en het land ontvluchtte, eerst naar Mexico en vervolgens naar Argentinië waar hij politiek asiel kreeg.

Lees ook: Nieuwe president Bolivia staat in schaduw van zijn verdreven ‘kameraad Evo’

Añez werd kort daarna beëdigd als interim-president, tot er nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. De partij van Morales sprak van een „staatsgreep”. Morales zelf keerde in november na een jaar in ballingschap terug naar zijn thuisland. Vanwege de verkiezing van zijn partijgenoot Luis Arce - een maand eerder - als nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land kon hij veilig terugkeren.

Kort daarna diende een voormalig partijlid een klacht in tegen Añez wegens „opruiing”, „terrorisme” en „samenzwering”, min of meer dezelfde beschuldigingen die een jaar eerder tegen Morales werden geuit.