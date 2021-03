Rutte wil zich in formatie eerst op Nationaal Herstelplan richten

Over beleidsakkoorden gesproken: CDA, VVD, D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben zaterdagochtend een zogeheten ‘regenboogakkoord’ getekend in overleg met COC Nederland. Voor de CDA is het voor het eerst dat de partij zich aansluit bij zo’n nationaal stembusakkoord van de belangenorganisatie voor de lhbti-gemeenschap.

Rutte: in formatie eerst een coronaherstelplan, daarna rest van beleid

Demissionair premier Mark Rutte loopt in een interview met het AD alvast vooruit op de formatie. Als hij als VVD-leider opnieuw een kabinet mag samenstellen na de verkiezingen, moet die formatie in twee delen plaatsvinden. In een interview in de krant zaterdag legt Rutte uit dat de potentiële coalitie eerst een ‘Nationaal Herstelplan’ moet opstellen, wat hem betreft „in een paar weken” tijd. Dat voorstel moet „een breed gedragen akkoord” zijn, met steun van de beoogde regeringspartijen en andere de partijen in de Tweede Kamer.

Pas als zo’n overeenkomst er is, kan de formatie doorgaan om andere beleidszaken voor de rest van de termijn vast te leggen. „Zo’n formatie duurt al idioot lang, dat kunnen we nu zeker niet hebben. Voordeel is: als tijdens die formatie blijkt dat partijen het niet eens kunnen worden, is dat herstelplan in elk geval al af”, aldus Rutte.

Het herstelplan zou wat de VVD-lijsttrekker betreft moeten gaan over het voorlopig niet bezuinigen zodat de economie kan herstellen en verlenging van de steunpakketten voor het bedrijfsleven en de cultuursector. Ook wil hij afspraken maken over flexibele capaciteit op de intensive cares zodat snel kan worden opgeschaald. Over de beoogde coalitiepartners wil Rutte tegenover het AD niet te veel los laten. „Ik kan niet ontkennen dat de VVD graag met het CDA samenwerkt. Maar verder ga ik er niets over zeggen”, zegt hij.

