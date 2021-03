Twistgesprek

Internationaal bezien behoort de belasting op kapitaalinkomen in Nederland tot de laagste van alle EU-landen: „Arbeid wordt – ondanks de vaste verkiezingsretoriek over hardwerkende Nederlanders – beduidend meer belast dan kapitaal”, schreef Johan Heilbron vorige week in NRC (Het belastingstelsel is een wangedrocht 6/3). In de campagne ging het tot nu toe vooral zijdelings over belastingen, maar in de verkiezingsprogramma’s doen politieke partijen niettemin radicale voorstellen. Uiteraard zijn er verschillen, maar, zo signaleerde NRC in een analyse van de CPB-doorrekeningen, de consensus is: „Bij de meeste partijen is er een (lichte tot flinke) verschuiving: lagere lasten op arbeid – werk moet lonen – en hogere lasten op kapitaal – vermogen en winst worden juist hoger belast.” Bas Jacobs, als econoom gespecialiseerd in overheidsfinanciën, vindt dat een goed idee. Raymond Gradus, hoogleraar publieke economie, heeft bedenkingen. Zij twisten per e-mail over de stelling: verschuif lasten van arbeid naar kapitaal.

Bas Jacobs is BJ, Raymond Gradus is RG.

BJ: „Het Nederlandse belastingregime op kapitaalinkomen is een lappendeken omdat alle soorten kapitaalinkomens uit sparen, beleggen, eigen woning, onderneming en pensioen verschillend worden belast. De economie wordt op een ernstige wijze verstoord door het veelal niet belasten van vermogenswinsten, riante fiscale subsidies op vermogensopbouw via huizen en pensioenen, belasting op fictieve in plaats van reële rendementen, soms vlakke en dan weer progressieve belastingen en sterke financiële prikkels voor schuldopbouw. Het belastingstelsel herverdeelt bovendien inkomen en vermogen niet op de economisch meest doelmatige wijze. Door de lage belastingdruk op kapitaal is de belastingdruk op arbeid te hoog. Het zou beter zijn om alle vermogensinkomsten op uniforme wijze te belasten met een gecombineerde vermogenwinst/aanwasbelasting met één gematigd belastingtarief van rond de 25 à 30 procent. Alleen al door de fiscale subsidies op eigen huis en pensioen te verminderen kan de belastingdruk op arbeidsinkomen substantieel worden verlaagd. Daarmee wordt het belastingstelsel doelmatiger en wordt de Nederlandse economie financieel minder fragiel.”

RG: „Er zijn zeker verbeteringen mogelijk, maar ik ben er geen voorstander van dat in een volgende kabinetsperiode de belastingen op eigen huis en pensioen fors worden verhoogd. Het pensioenstelsel moet omgezet worden naar het nieuwe systeem en dat zal worden bemoeilijkt als de lasten op pensioenen worden verhoogd. Bij het eigen huis ligt er de opgave om fors meer te bouwen en ook dit zal bemoeilijkt worden door lastenverzwaringen daarop. Bovendien wordt het eigen huis al zwaarder belast door de (verstandige) maatregelen van Rutte III zoals de afbouw van de ‘Wet Hillen’ en de verlaging van het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is. De hypotheekrenteaftrek helemaal afschaffen zou vooral jonge huizenkopers in de problemen brengen. Terwijl het afschaffen van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gezinnen de mogelijkheid ontneemt deze jongeren een zetje te geven op de woningmarkt.”

BJ: „Fiscale stimulansen om het woningbezit te bevorderen zijn behoorlijk zinloos, omdat in Nederland het huizenaanbod nauwelijks reageert op hogere prijzen. Die stimulansen leiden daarom vooral tot prijsopdrijving en niet tot meer eigenwoningbezit. Niet de starters maar bestaande huiseigenaren profiteren. De meeste economen zijn juist voor hogere belastingen op huizen, niet lagere. Dat is veel efficiënter dan belastingen op inkomen of winst. Het is economisch dom om het eigenwoningforfait steeds verder te verlagen of helemaal af te schaffen zoals veel partijen nu voorstellen. Ik ken geen enkele economische theorie die onderbouwt waarom enorme subsidies op vermogensopbouw wenselijk zouden zijn. Het leidt alleen maar tot welvaartsverliezen. Subsidies op vermogensopbouw ontmoedigen hard werken en ondernemen want door het eigen huis en de pensioenopbouw niet net als spaargeld te belasten zijn alle belastingtarieven ongeveer 9 procentpunten hoger. Nederland wordt dankzij de fiscus financieel kwetsbaarder omdat enorme hypotheekschulden worden opgebouwd en vermogens klemzitten in pensioenfondsen en stenen.”

RG: „Huishoudens kunnen vanaf 2023 nog alleen de hypotheekrente tegen het lage tarief aftrekken. De vraag is of daar bovenop nu een versnelde aftrek gerechtvaardigd is. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende dat D66 hier het verst in gaat: de netto-woonlasten zullen met die plannen voor jonge huizenkopers met bijna 2.000 euro per jaar stijgen. Een betaalbare woning zou toch voor iedereen bereikbaar moeten en de overheid zou niet bij iedere formatie opnieuw aan langjarige afspraken voor de eigen woning moeten sleutelen. Verder is van belang om overbodige kantoorpanden en winkels zo snel mogelijk om te bouwen tot starterswoningen en appartementen. Daarbij zijn allerlei belemmeringen voor investeringen en het vergroten van de progressiviteit in de kapitaalbelasting niet behulpzaam.”

BJ: „Ik heb het niet gehad over een progressieve vermogensbelasting, maar een vlak en gematigd tarief van 25 à 30 procent op alle vermogensinkomsten, inclusief vermogenswinsten. Een vermogensbelasting is dan overbodig geworden, want dubbelop. Bovendien ben ik niet voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Die moet je geleidelijk nog iets afbouwen tot 30 procent en het eigenwoningforfait geleidelijk verhogen tot een vlak tarief (van ongeveer 2,5 procent) zodat het eigen huis fiscaal symmetrisch wordt behandeld met spaargeld en beleggingen in box 3. Daarnaast denk ik dat de fiscale pret voor de directeur-grootaandeelhouders (dga) in box 2 kan stoppen. De bedrijfsopvolgingsregeling zou daarom moeten verdwijnen, net als de fiscale prikkels om bv’s als fiscaal begunstigde spaarpotten te gebruiken. Dga’s zouden bovendien een gebruikelijk kapitaalinkomen in plaats van gebruikelijk arbeidsloon moeten krijgen om te voorkomen dat ze arbeidsinkomen heel gemakkelijk kunnen transformeren in veel lager belast kapitaalinkomen.”

RG: „Mijn vrees voor een progressieve kapitaalbelasting is gebaseerd op de plannen van politieke partijen, vooral aan de linkerkant, in de CPB-doorrekening. De oproep om kapitaal meer te belasten leidt in die plannen tot een sterke progressiviteit en toenemende complexiteit. Ik deel met je dat een vlak tarief op kapitaal wenselijk is om arbitrage en ontwijking te voorkomen. Wel blijf ik me afvragen of de belasting op kapitaal niet lager moet zijn dan het tarief op arbeidsinkomen omdat de belastingen op kapitaalinkomen veel verstorender zijn. Dit brengt mij tot slot bij je voorstel om het huis in box 3 te plaatsen. Eerdere (snelle) aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek in het VK en in Zweden laten zien dat huizenprijzen en consumptie daardoor aanzienlijk daalden en dat recessies in die landen verdiept werden. Mijn voorstel zou zijn om eerst de huidige hervormingen af te maken.”

BJ: „Laat het voortdurende gepriegel en gepruts met belastingen ophouden. De lappendeken van volkomen inconsistente kapitaalheffingen moet opgedoekt. Nodig is een fundamentele hervorming, naar een doelmatig en rechtvaardig belastingregime op kapitaalinkomen.”

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit.

Raymond Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit-sector aan de Vrije Universiteit.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021