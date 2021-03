Sport in het coronajaar

In het jaar waarin het coronavirus de wereld veranderde liet de pandemie ook diepe sporen na in de sport. Overal ter wereld, en dus ook in Nederland, werden evenementen afgelast, uitgesteld of aangepast en moesten sporters op zoek naar alternatieve trainingsmethoden. De fotoredactie maakte een selectie van bijzondere sportfoto’s uit het coronajaar.