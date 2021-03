Oud-waterpoloër en voormalig bondscoach Ivo Trumbic overleden

De Kroatische oud-waterpoloër en voormalig bondscoach van het Nederlands waterpoloteam Ivo Trumbic is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zaterdag bekendgemaakt. Trumbic is volgens de bond van „enorme betekenis geweest” voor het Nederlandse waterpolo.

Trumbic werd in 1935 geboren in het Kroatische Split en speelde vanaf zijn elfde jarenlang waterpolo bij de club VK Jadran Split. Daarna kwam hij acht jaar uit voor HAVK Mladost - met beide clubs werd hij meermaals landskampioen en met HAVK Mladost won Trumbic driemaal de Europa Cup 1. Hierna speelde hij voor de Griekse club Olympiakos, die hij voor het eerst in dertig jaar tijd aan het landskampioenchap hielp.

Van 1959 tot 1969 speelde Trumbic voor het nationale team van Joegoslavië, waarmee hij verscheidene olympische medailles veroverde. Zijn hoogtepunt was de Olympische Spelen in Mexico in 1968, toen Joegoslavië goud won en Trumbic werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Na deze periode vertrok de Kroaat in de jaren zeventig naar Nederland, waar hij aan de slag ging als trainer van het Nederlandse mannenteam dat in 1976 onder zijn leiding brons won bij de Olympische Spelen in Montreal.

AZ&PC Amersfoort

Hierna maakte Trumbic nog enkele omzwervingen als coach in andere landen, waarop hij in de jaren negentig terugkeerde naar Nederland en het Nederlandse team hielp met de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Hierop werd de oud-waterpoloër clubcoach en technisch directeur van de club AZ&PC Amersfoort. Deze club schrijft zaterdag dat Trumbic „onnoemelijk veel” heeft betekend.

Niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden drukte Trumbic zijn stempel. Ook heeft hij een grote invloed gehad op de opleiding van waterpolotrainers dankzij het boek Waterpolo dat hij in de jaren zeventig uitbracht en dat al snel een standaardwerk werd. In 2015 werd Trumbic opgenomen in de Swimming Hall of Fame, drie jaar later werd hij Lid van Verdienste van de KNZB en vorig jaar won hij de zogenoemde Franjo Bučar Lifetime Achievement Award: de belangrijkste sportprijs van Kroatië.