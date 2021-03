Online campagne voeren heeft ook zo zijn voordelen

„Het laatste viel weg, maar volgens mij zei je: laten we vooral niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking?”

De zoomverbinding haperde even, maar D66-Kamerlid Vera Bergkamp knikt: inderdaad. De gespreksleider van het online debat gaat verder met vragen van de kijkers.

Normaal gesproken zou Vera Bergkamp te vinden zijn op straat en in debatzaaltjes in het hele land. Maar vanwege het coronavirus hebben bijna alle partijen de klassieke verkiezingscampagne opgeschort. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt noodgedwongen gevoerd via de media, en lang niet iedere politicus kan rekenen op een uitnodiging voor een talkshow of een tv-debat. Kandidaat-Kamerleden als Vera Bergkamp zijn aangewezen op livestreams op sociale media.

Dat hoeft geen nadeel te zijn. Een woondebat in Den Haag trok onlangs 1.692 kijkers, een debat over klimaat vanuit TivoliVredenburg had 1.077 ‘weergaven’.

Weinig nieuwe kiezers

Flinke aantallen, vergeleken met het gemiddelde aantal toehoorders van een normale campagnebijeenkomst.

Veel níéuwe kiezers bereiken de sprekers echter niet. De livestreams trekken vooral mensen die toch al betrokkenheid voelen bij het onderwerp dat op de agenda staat. Onder de mensen die op 6 maart reageren in de chat van een GroenLinks-sessie over Lelystad Airport, bevinden zich alleen lokale GroenLinks-politici en een enkele vlieginstructeur.

Bijna alle toeschouwers die op 3 maart via Zoom in beeld komen bij het woondebat van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, komen zelf ook uit de woonbranche.

Sander van der Goes, bestuurslid van DWARS, de landelijke jongerenorganisatie van GroenLinks, vindt dat geen probleem. „Het publiek dat in andere jaren naar de campagnezaaltjes komt, is ook niet erg divers”, zegt hij. „Door stukjes uit het gesprek op sociale media te delen, proberen we alsnog verschillende groepen te bereiken.”

Bente Becker, nummer vier op de lijst van de VVD, is enthousiast over digitaal campagne voeren . „Het verbaast me hoeveel mensen ’s avonds nog de energie hebben om een politiek gesprek te volgen”, zegt het VVD-Kamerlid. „Ze hebben waarschijnlijk al de hele dag gezoomd voor hun werk.”

Het is niet duidelijk hoe betrokken de toeschouwers zijn. Een kijker die na een halve minuut weer wegklikt, telt mee in de statistieken. „Er zijn vast mensen die tijdens een livestream een boterham aan het smeren zijn”, zegt GroenLinkser Van der Goes.

Becker zit dagelijks achter haar scherm campagne te voeren. Soms mag ze naar een zaaltje voor een fysiek debat, dat vervolgens online wordt uitgezonden. „Dat zijn toch wel de krenten in de pap”, zegt het VVD-Kamerlid: „Het is beter voor de dynamiek als je je tegenstander in het echt kunt zien.” De kracht van een echt gesprek is onvervangbaar, zegt Becker, „maar dit is het beste alternatief. Het heeft ook voordelen, trouwens. Nu kan ik op één avond in Groningen en in Brabant zijn. Daar kunnen we bij de volgende verkiezingen ook nog gebruik van maken.”

Lees ook: Wie doorbreekt de verlamde campagne?