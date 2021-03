Massale rellen in Luik na Black Lives Matter-protest, agenten gewond

In het centrum van de Belgische stad Luik zijn zaterdagmiddag rellen uitgebroken na een Black Lives Matter-demonstratie, melden Belgische media. Zeker negen agenten raakten gewond bij de ongeregeldheden en meerdere winkels en een restaurant werden vernield.

De onrust ontstond rond 16.00 uur toen een groepje jongeren een motoragent belaagde. De agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanval „sloeg de vlam in de pan”, zo schrijft Het Nieuwsblad. Zo’n tweehonderd jongeren splitsten zich op in kleine groepjes en verspreidden zich door de stad. Hierbij gooiden zij stenen naar agenten, een politiebureau en het stadhuis en vernielden zij een McDonalds-restaurant en meerdere winkels. Ook werden vuilnisbakken in brand gestoken en ruiten gebroken. Sommige relschoppers droegen een masker.

De politie zette extra eenheden en waterkanonnen in en riep inwoners van Luik op het centrum te mijden. Ook werd winkeliers gevraagd hun zaken te sluiten. Bij confrontaties tussen de relschoppers en de politie gooide die eerste groep met stenen, flessen, verkeersborden en schoenen; de politie reageerde met de inzet van traangas. De onrust hield urenlang aan, maar rond 20.00 uur lijkt de rust volgens Het Laatste Nieuws wedergekeerd.

Het Black Lives Matter-protest was een reactie op de hardhandige arrestatie van een zwarte vrouw eerder deze week. Een video waarop te zien is hoe een vrouw tegen de grond wordt gewerkt door twee agenten, leidde tot aantijgingen van excessief politiegeweld en racisme op sociale media. Volgens de betrokken agenten was de vrouw agressief en moesten zij daarom ingrijpen.