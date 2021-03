Hoofdredacteur Bild legt tijdelijk taken neer om onderzoek machtsmisbruik

De hoofdredacteur van de Duitse krant Bild Julian Reichelt legt tijdelijk zijn taken neer vanwege een onderzoek naar aanklachten van intimidatie en machtsmisbruik aan zijn adres. Dat heeft uitgever Axel Springer zaterdag bekendgemaakt. Reichelt zou zelf hebben gevraagd of hij zijn werk tijdelijk mag neerleggen om „het werk van de redactie niet te belasten”.

De uitgeverij gaat niet in op de specifieke aantijgingen tegen Reichelt. Wel benadrukt Axel Springer dat strafmaatregelen alleen zullen volgen als er hard bewijs naar voren komt uit het onderzoek. „Dit bewijs is er tot dusver niet. In de bedrijfscultuur van Axel Springer is het ondenkbaar dat oordelen worden gevormd op basis van geruchten”, zo schrijft de uitgeverij zaterdag in een verklaring.

Afgelopen maandag onthulde Spiegel dat zo’n zes vrouwelijke werknemers van Bild hebben geklaagd over het gedrag van Reichelt. Over de precieze aanklachten is weinig bekend; volgens Spiegel wordt de hoofdredacteur in elk geval beschuldigd van pesterijen, machtsmisbruik en het „uitbuiten van afhankelijkheidsrelaties”.

Intussen ontkent Reichelt alle aantijgingen. Ook is de hoofdredacteur een rechtszaak begonnen tegen Spiegel, die hem niet zou hebben benaderd vóór de publicatie van het artikel over de aanklachten. De 40-jarige Reichelt is sinds 2018 hoofdredacteur van de tabloid Bild, met dagelijks bijna acht miljoen lezers het grootste dagblad van Duitsland.