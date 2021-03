Hoe de media een moordzaak kaapten

In 1999 wordt mevrouw Wittenberg vermoord aangetroffen in haar woning. Het onderzoek naar de dader ontaardt in een mediahype, waarmee journalisten en BN’ers zich bemoeien. Een fiscaal jurist wordt veroordeeld, maar is de klusjesman niet de werkelijke dader? Journalist Annegriet Wietsma ontleedt zeer degelijk en secuur hoe een moordzaak ontaardt in een mediazaak. Ze geeft een fascinerend beeld van wat voor invloed media hebben op het juridisch proces én, niet onbelangrijk, op mensenlevens. Die degelijkheid is ook de makke van de serie. Ondanks de primeur – de klusjesman vertelt voor het eerst zijn verhaal – doet de radioaanpak wat gedateerd aan, en blijft het wat droog. Wellicht is dat expres, als tegengeluid voor waar deze serie om draait: hoe media zaken onnodig kunnen opkloppen.

Misdaad 4 afleveringen Human/ VPRO

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021