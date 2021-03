Hoe Berlusconi viel over een seksfuif

Deze podcast uit de zomer van 2020 gaat over bunga-appassionato Silvio Berlusconi. Komiek Whitney Cummings vertelt in acht delen hoe de Italiaanse oud-premier opklom van scheepszanger tot de machtigste man van Italië, op wie schandalen nooit echt invloed leken te hebben, totdat hij zich toch tegenover een rechtbank moest verdedigen. Wat de serie knap doet, is dat het de onweerstaanbare charme van Il Cavaliere invoelbaar maakt zonder zijn wangedrag ook maar enigszins goed te praten. Verontrustend is ook de parallel met die andere larger-than-life-leider waar we eindelijk vanaf zijn: Trump. De invloed van Berlusconi is in Italië nog steeds voelbaar. Hij hoopt op een comeback in de politiek én in de datingscene. Laten we hopen dat Amerika dit bespaard blijft.

Corruptie 8 afleveringen van 35 minuten Wondery

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021