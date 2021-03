Herdenking voor vermoorde Britse vrouw ondanks coronalockdown

In het zuiden van Londen zijn zaterdagavond honderden mensen bijeengekomen om de omgebrachte Sarah Everard te herdenken. De wake was eigenlijk afgezegd omdat deze in strijd is met de geldende coronamaatregelen, maar toch kwam een grote groep Britten naar de gedenkplaats in de wijk Clapham Common. De 33-jarige Everard verdween vorige week toen ze door deze wijk naar huis liep; haar levenloze lichaam werd eerder deze week gevonden. Een 48-jarige agent is opgepakt op verdenking van ontvoering en moord.

Bij de gedenkplaats in Clapham Common hebben tientallen mensen zaterdag bloemen en steunbetuigingen achtergelaten; ook werd er een minuut stilte gehouden. Kate Middleton, de vrouw van prins William, was ook kort aanwezig in Clapham Common. Ze liet een boeket achter; volgens Britse media om haar steun te getuigen aan de familie van Everard en omdat ook zij zich in het verleden onveilig heeft gevoeld als ze ‘s avonds over straat liep in Londen.

‘Text me when you get home’

Niet alleen in Londen staan mensen stil bij de dood van Everard. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdagavond - veelal online - herdenkingen georganiseerd. De grote herdenking die aanvankelijk zou plaatsvinden in Clapham Common was georganiseerd door de feministische actiegroep Reclaim Our Streets en werd zaterdagochtend net als een aantal wakes in andere steden afgezegd omdat de politie geen toestemming gaf voor de bijeenkomsten vanwege de geldende lockdownmaatregelen. Reclaim Our Streets heeft mensen daarom opgeroepen zaterdagavond een kaarsje te branden bij hun voordeur. Ook de Britse premier Boris Johnson zal een kaarsje aansteken.

De dood van Everard heeft veel losgemaakt in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. De afgelopen dagen delen vrouwen massaal hun ervaringen met onveilige situaties en wordt opgeroepen tot meer aandacht voor tegen vrouwen gericht geweld. Op sociale media wordt onder meer veelvuldig een post gedeeld met als afbeelding een WhatsApp-berichtje met de tekst „text me when you get home xx” - een bericht dat veel vrouwen elkaar sturen als ze ‘s avonds alleen over straat moeten.

Het bericht van influencer Lucy Mountain heeft inmiddels bijna 2,5 miljoen likes.