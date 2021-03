Twee meisjes met een bezem staan voor mijn deur, ik schat ze 8 en 10 jaar. „Heeft u nog een heitje voor een karweitje?” Ik verberg mijn verbazing over het gebruik van deze ‘vooroorlogse’ uitdrukking.

„Jullie mogen mijn voortuin wel vegen.”

Terwijl ze daar enthousiast mee bezig zijn, vraagt de jongste aan haar vriendinnetje: „Wat betekent eigenlijk ‘een karweitje’?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl