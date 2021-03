De grootste corona-ontkenner van Afrika is verdwenen

Het goede nieuws? Corona is volledig onder controle in Tanzania. Het slechte nieuws? President John Magufuli, die al een jaar volhoudt dat zijn land aan de wereldwijde pandemie is ontsnapt, is al veertien dagen uit het openbare leven verdwenen. Op sterven na dood, zo gaan de geruchten. Achter de schermen zou dit weekend al gewerkt worden aan zijn opvolging.

„De president is hard aan het werk, druk met het doornemen van dossiers”, beweert zijn kabinet, waarvan meerdere ministers onlangs zelf met mysterieuze klachten werden opgenomen in het ziekenhuis. „Als hij echt zo ziek was, zou ik dan met hem aan de telefoon kunnen praten?”, vroeg premier Kassim Majaliwa. „Hij groet jullie allemaal hartelijk.” De geruchten over de doodzieke president deed hij af als het werk van „hatelijke Tanzanianen”.

Lees ook In ‘coronavrij’ Tanzania ben je welkom als toerist

Sinds landen over de hele wereld in maart vorig jaar in lockdown gingen om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus, suste president Magufuli de Tanzanianen. Een lockdown was niet nodig, een mondkapje evenmin. „Hij heeft nooit een masker gedragen en woonde massale bijeenkomsten bij zonder de voorzorgsmaatregelen te nemen die over de hele wereld gewoon zijn”, zei oppositieleider Tundu Lissu tegen de BBC. Voor wie zich niet goed voelde, raadde president Magufuli een bezoek aan een kruidenstoomcabine aan. God zou de rest doen.

‘Covid-19 verslagen’

Sinds mei vorig jaar weigert zijn minister van Volksgezondheid de Tanzaniaanse coronacijfers bekend te maken. De teller stond op dat moment op vijfhonderd besmettingen en twintig doden. Tanzania sloeg geen vaccins in, zoals de meeste Afrikaanse landen wel deden. De president noemt vaccinaties onderdeel van een westerse samenzwering.

Leden van de regeringspartij CCM laten zich temperaturen op een bijeenkomst in juli 2020. Tanzania heeft nauwelijks maatregelen tegen corona getroffen. Foto AP

Maar in de kringen rond de president werden de afgelopen weken opvallend veel hooggeplaatste politici ziek. Zijn adviseur stierf vorige maand, enkele uren nadat ook de vicepresident van het semi-autonome eiland Zanzibar met symptomen van Covid-19 bezweek. President Magufuli sprak op de begrafenis van zijn adviseur het volk moed in. „We hebben Covid-19 vorig jaar verslagen”, zei hij. Tanzania zou ook dit jaar die strijd winnen, beloofde hij.

De president dwong de doodzieke minister van Financiën Philip Mpango vorige maand een persconferentie te geven om aan het land te bewijzen dat hij piekfijn in orde was. De minister was zichtbaar buiten adem en hoestte zichzelf door de bijeenkomst heen. Hij werd geflankeerd door een arts die net als de minister geen masker droeg. Aan het eind van de bijeenkomst barstte de minister in huilen uit.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eist al maanden dat Tanzania zijn besmettingscijfers bekendmaakt. Ook vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk in Tanzania trokken eerder deze maand aan de bel. Zeker 60 nonnen en 25 priesters zouden in Tanzania zijn overleden nadat ze symptomen van Covid-19 vertoonden.

De Keniaanse krant The Nation meldde afgelopen week dat er in een ziekenhuis in de hoofdstad Nairobi „een Afrikaanse leider” zou worden behandeld. De krant citeerde anonieme diplomatieke bronnen. Dat gerucht werd op sociale media kracht bijgezet met berichten dat president Magufuli met hartklachten naar Kenia zou zijn overgebracht. Ook de minister van Financiën zou naar Kenia zijn gevlogen. Het betreffende ziekenhuis in Nairobi kon de berichten echter niet bevestigen.

Volgens oppositieleider Tundu Lissu zou de president inmiddels in India zijn. Hij zou daar in coma liggen. De oppositieleider zegt zich te baseren op bronnen binnen de veiligheidsdienst.

Nationalistische agenda

Magufuli kwam in 2015 aan de macht met een nationalistische agenda, waarmee hij beloofde armoede in Tanzania uit te roeien. Zijn bijnaam is ‘de bulldozer’. De oppositie beschuldigt hem ervan sindsdien de persvrijheid en de democratie te hebben ondermijnd. „Hij heeft een imago opgebouwd van een patriot die nooit buiten zijn eigen land reist en een president is voor de armen. Maar zijn woorden dat alles oké is in Tanzania hebben niks verbeterd aan de situatie waarin de bevolking zich bevindt”, aldus oppositieleider Lissu.

Lees ook Ook in Tanzania heerst nu een autocraat

Als Magufuli niet herstelt, zal de vicepresident zijn taken moeten overnemen. Dat is Samia Suluhu Hassan, een politica die op Zanzibar is geboren, economie studeerde in Engeland en eerder werkzaam was voor het Wereldvoedselprogramma. Zij zou de eerste vrouw zijn die tot staatshoofd van Tanzania wordt benoemd.