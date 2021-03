De BBB wil laten zien dat boeren niet alleen maar boos zijn

Op een parkeerplaats naast de binnenstad van Gouda staan twee boeren en twee boerinnen. Ze voeren samen met een paar vrijwilligers campagne voor de BoerBurgerBeweging (BBB), een nieuwe partij die in politiek Den Haag het platteland wil vertegenwoordigen. Met een grote vrachtwagen zijn ze naar Gouda gekomen om stemmen te werven, maar veel aanloop is er niet. De campagnevoerders delen appels en peren – uit de eigen boomgaard van een van de kandidaten – uit aan de enkelingen die van en naar hun auto lopen.

Op andere plekken in het land is er meer animo voor de nieuwe partij, zegt lijsttrekker Caroline van der Plas. Deze zaterdag zijn er ook acties in Staphorst en Lemmer. „We rekenen op minimaal één, misschien twee zetels.” In de peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van drie peilbureaus, staan ze nog op nul. De plattelanders denken dat ze in de peilingen ondervertegenwoordigd zijn.

Niet alleen de peilingen, maar de hele politiek heeft niet genoeg oog voor het platteland, vindt de BBB. „Wij staan nu op nummer twee, de Randstad op één”, zegt Ad Merks, nummer elf op de lijst. „Kijk naar de cultuursubsidies, die vooral naar de grote steden gaan.” Als oplossing stelt de partij een ministerie voor Platteland voor, dat gevestigd moet worden op minimaal honderd kilometer afstand van de stad Den Haag.

Natuurgebieden schrappen

Een man met een mondkapje over zijn mond en een fietsband om zijn schouder komt de parkeerplaats opgelopen. Van der Plas stapt op hem af. Of hij de BoerBurgerBeweging heeft overwogen? „Ik zal de partij nog een keer goed bekijken, maar ik vind wel dat jullie iets te veel over één issue gaan”, zegt de man, die John Schotanus heet en in de zorg werkt. Van der Plas ontkent dat.

In grote lijnen wil de BBB het tegenovergestelde van de Partij voor de Dieren. Als oplossing voor het stikstofprobleem wil de partij Natura2000-gebieden ‘herijken’ en natuurgebieden waar boeren veel last van hebben schrappen. Het woningtekort willen ze oplossen door 300.000 woningen in de Oostvaardersplassen te bouwen, volgens Van der Plas „een mislukt natuurgebied”. De „wurgende” regels voor boeren moeten van de BBB worden versoepeld.

Het CDA is medeverantwoordelijk voor een wildgroei aan landbouwregels, vindt Merks, die net als Van der Plas ooit op lokaal niveau voor het CDA actief was. „Ze hadden ondanks het regeerakkoord kunnen dwarsliggen, maar dat hebben ze niet gedaan.”

Toen de stikstofcrisis in 2019 uitbrak en D66’er Tjeerd de Groot voor halvering van de veestapel pleitte, kwamen de boeren in opstand. Met trekkers reden ze naar het Malieveld en blokkeerden ze wegen. Van der Plas: „Die onrust heeft geholpen het boerenthema op de agenda te zetten. Maar de BBB bestond al voordat de protesten uitbraken.” Ze plaatst haar partij in het midden tussen landbouwminister Carola Schouten en Farmers Defence Force (FDF), de beweging die de boerenprotesten aanwakkerde. „Zij zijn voor ons wat Wakker Dier voor de Partij voor de Dieren is.”

Lees ook: Boerenverzet: hoe intimidatie en radicale acties het stikstofoverleg blokkeerden

Een stoet trekkers

Floor de Jong, melkveehouder uit Bergambacht, leidde bij de protesten van eind 2019 een stoet trekkers uit de omgeving van Gouda. Vandaag heeft hij het te druk om langs te komen bij de BBB, zegt hij aan de telefoon. „Maar ik steun ze wel, en ik merk dat andere mensen uit mijn actiegroep dat ook doen. Het zou me eigenlijk verbazen als ze geen zetel krijgen.”

Een paar vrijwilligers hebben weinig te doen en besluiten uiteindelijk naar het centrum te lopen om fruit uit te delen. Het zou meer aandacht trekken als er een paar trekkers bij waren, maar Van der Plas wil geen ergernis opwekken. „We moeten af van het idee dat boeren steeds alleen maar boos zijn. Ze willen gewoon toekomstperspectief.”