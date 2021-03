CDA tekent voor het eerst ‘regenboogakkoord’ met COC

Het CDA heeft zaterdag voor het eerst een ‘regenboogakkoord’ getekend met COC Nederland. De belangenorganisatie voor de lhbti-gemeenschap sloot twee keer eerder een nationaal stembusakkoord, in 2012 en 2017, maar tot nu toe altijd zonder de christen-democraten. In het akkoord staan afspraken om concrete maatregelen te nemen tegen discriminerend geweld en voor lhbti-acceptatie op school. Zo moet er wettelijke acceptatieplicht komen voor scholen, zodat het bijzonder onderwijs geen leerlingen meer kan weigeren om wie ze zijn. Vorig jaar was er grote ophef over uitspraken van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) over een anti-homoverklaring op gereformeerde scholen.

Naast het CDA hebben ook VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus het akkoord ondertekend. De partijen doen daarmee beloften om de komende kabinetsperiode lhbti-emancipatie te bevorderen. PVV, ChristenUnie, SGP, Denk en Forum voor Democratie gingen niet in op een uitnodiging voor het COC lijsttrekkersdebat van 5 februari, waar het akkoord uit voortkomt. Voor dat debat waren partijen uitgenodigd met minimaal drie zetels in de peilingen. Kleine en nieuwe partijen zoals Bij1, Volt, JA21, Lijst Henk Krol, Splinter en Code Oranje waren niet uitgenodigd, maar zijn volgens het COC „van harte welkom” het akkoord alsnog te onderschrijven.

„Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, definitieve verankering van lhbti-rechten in de Grondwet, een verbod op zogenaamde ‘lhbti-genezing’ en een verbod op niet-vrijwillige en niet medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen.

Kanttekening

Ook gaan de lijsttrekkers van de acht partijen zich inzetten voor een meerouderschapswet voor gezinnen met drie of vier ouders. Het CDA plaatst daarbij een kanttekening, maar stelt dat haar bezwaren tegen meerouderschap „niet in steen gebeiteld” zijn. Verder krijgt elke Nederlander volgens het akkoord de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van M of V in het paspoort en andere officiële documenten te laten plaatsen.

Op discriminerend geweld moeten volgens het akkoord hogere straffen komen te staan. Ook worden er discriminatierechercheurs aangesteld en komt er meer tijd en geld voor Roze in Blauw-politieteams. Een nationaal coördinator moet volgens het akkoord de snelle invoering van deze maatregelen bevorderen. Op dit moment krijgen zeven op de tien lhbti’ers in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld, stelt het COC. Daarvan doen dagelijks meer dan vijf mensen aangifte, maar volgens het COC worden jaarlijks minder dan tien daders veroordeeld.