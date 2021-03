Australiër Cormann wordt hoofd OESO, ondanks klimaatbezwaren

Mathias Cormann, de voormalige minister van Financiën van Australië, wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO). Dat heeft de 50-jarige Cormann vrijdag bekendgemaakt. Klimaatactivisten reageerden teleurgesteld op de aanstelling van Cormman, vanwege zijn klimaatbeleid, een van de onderwerpen waar de OESO adviezen over uitbrengt. De OESO is een intergouvernementele economische denktank waar 37 landen landen lid van zijn, waaronder Nederland, de VS, het VK en Duitsland.

De 50-jarige Cormann, een centrumrechtse politicus, wilde in het verleden af van de Australische doelstellingen voor hernieuwbare energie en noemde een CO₂-taks een „zeer dure hoax”. Ook hield hij zich als minister niet aan een netto-nul-emissiedoelstelling en handhaafde hij de subsidies voor fossiele brandstoffen. Klimaatorganisaties, waaronder Greenpeace, stuurden daarom vorige week een brandbrief aan de OESO waarin ze zich uitspraken tegen de kandidatuur van Cormann.

As a candidate for general secretary of the @OECD Mathias Cormann deserves to be judged on his record. So, for ease of reference, here is a thread setting out some of Mr Cormann’s record of using his position of power to thwart effective action on climate change:

— David Ritter (@David_Ritter) March 7, 2021