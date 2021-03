#33 Vier kwesties waar je óók over stemt

Wonen, de arbeidsmarkt, onderwijs en de EU. In deze aflevering van Haagse Zaken brengen we álle onderwerpen die je langs hoort komen in deze weken, terug tot vier kwesties die spelen. En waar dus na de verkiezingen - tijdens de formatie - keuzes over gemaakt moeten worden. Je hoort van Stéphane Alonso, Rik Rutten, Mirjam Remie en Christiaan Pelgrim wat op die terreinen de grootste problemen zijn en hoe de politieke partijen er in grote lijnen over denken.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

