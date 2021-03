170 Russische oppositieleden opgepakt bij een bijeenkomst in Moskou

In Moskou zijn zaterdagochtend 170 leden van de Russische oppositie gearresteerd tijdens een tweedaags forum voor onafhankelijke regionale politici. Dat meldt de organisatie OVD-Info, de mensenrechtenorganisatie die tellingen bijhoudt van arrestaties bij politieke bijeenkomsten. Onder de arrestanten zijn de prominente oppositiepolitici Vladimir Kara-Moerza, Ilja Jasjin, Joelia Galjamina en de oud-burgemeester van Jekaterinburg Jevgeni Roizman.

Al zo’n veertig minuten na het begin van de bijeenkomst, in hotel Izmailovo in het noorden van de stad, viel de politie de zaal binnen en arresteerde vrijwel alle deelnemers. Zij werden naar klaarstaande arrestantenbussen geleid en afgevoerd. Advocaten lieten zaterdagmiddag weten geen toegang te krijgen tot hun cliënten.

De organisator van de tweedaagse conferentie is het politieke platform ‘Verenigde Democraten’, een regionaal samenwerkingsverband dat lokale en regionale politici verenigt en klaarstoomt voor deelname aan de parlementsverkiezingen van komend najaar. Door betere onderlinge samenwerking hopen zij het monopolie van regeringspartij Verenigd Rusland te breken. Een van de middelen daarbij is het „slimme stemmen”, een door de gevangen politicus Aleksej Navalny bedachte strategie om burgers op te roepen te stemmen op de belangrijkste uitdagers van het Kremlin.

‘Ongewenste’ organisatie

Het platform, dat in 2018 in Sint-Petersburg werd opgericht, is een initiatief van onder meer oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza en Andrej Pivovarov. Pivovarov is directeur van de organisatie Open Russia van politicus-in-ballingschap Michaïl Chodorkovski, die vanuit Londen opereert. Kara-Moerza is vooraanstaand oppositiepoliticus en werkte nauw samen met de in 2015 vermoorde Boris Nemtsov. Hij werd zelf tweemaal vergiftigd, maar overleefde beide aanslagen ternauwernood.

Volgens een politieverklaring wordt de deelnemers aan de conferentie deelname aan een „ongewenste organisatie” ten laste gelegd. In 2015 tekende president Poetin een wet, waarmee buitenlandse en internationale organisaties in Rusland als „ongewenst” kunnen worden bestempeld. Hoewel het platform Verenigde Democraten niet op de lijst van ongewenste organisaties staat, geldt dat wel voor Open Russia.

Beelden van de arrestatie van de aanwezige politici werden op sociale media gezet:

В Москве на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия» задержали координатора «Открытки» Андрея Пивоварова», политиков Владимира Кара-Мурзу, Евгения Ройзмана, Илью Яшина и Юлию Галямину Видео: Валерия Ратникова / Дождь pic.twitter.com/HCAKX9h0fX — Дождь (@tvrain) March 13, 2021