Zulu-koning Zwelithini was een relikwie van het apartheidsregime

Ook ver na de val van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime waarvan hij een relikwie was, hadden de woorden van de vrijdag overleden koning van de Zulu’s, Goodwill Zwelithini levensgevaarlijke impact. Het was maart 2015. De koning sprak in Pongolo, een gemeenschap in zijn koninkrijk in de provincie KwaZulu Natal. Het onderwerp was migranten uit andere Afrikaanse landen. Die landen hadden Zuid-Afrika misschien wel geholpen bij de strijd tegen het witte apartheidsregime, maar in het Zuid-Afrika vandaag was er voor die vreemdelingen geen plaats, sprak de koning. „Laat de hufters maar voor zichzelf zorgen. Ze moeten zichzelf zien te redden. We verzoeken alle buitenlanders om hun koffers te pakken en naar huis te gaan.”

Kort daarna gingen meutes gewapende Zuid-Afrikanen op buitenlanderjacht in Durban en Johannesburg. Er vielen doden en gewonden. Duizenden migranten ontvluchtten Zuid-Afrika. Toen ik de koning later dat jaar, op de knieën voor zijn troon, vroeg waarom hij die woorden had gebruikt, ontkende hij alles. „Deze aanvallen kwamen niet door mij”, zei Zwelithini, met aan zijn voeten leren cowboylaarzen. Maar voor criminelen was in Zuid-Afrika geen plaats, onderstreepte hij. „Dat soort mensen, zelfs al horen ze bij je familie, accepteert niemand.”

Tradities

In de republiek Zuid-Afrika zijn traditionele monarchen als Goodwill Zwelithini beschermd onder de grondwet, die ruimte biedt voor de tradities van alle bevolkingsgroepen. Zwelithini ondermijnde herhaaldelijk de rechten die anderen van diezelfde constitutie kregen, in woord en daad.

Hij was 23 toen hij de troon in 1971 besteeg, na de dood van zijn vader. Het toenmalige apartheidsregime gaf het Zulu-koninkrijk alle ruimte voor zijn tradities. Aparte koninkrijkjes en thuislanden pasten in het racistische denken van het regime, dat vond dat zwart en wit apart van elkaar moesten leven, ieder op hun eigen plek.

In de jaren zeventig en tachtig vochten de Zulu’s van de koning nog zij aan zij met het ANC van Nelson Mandela en andere bevrijdingsbewegingen tegen de witte overheersing van Zuid-Afrika. Maar in 1990 keerde Zwelithini zich tegen de voorstellen van het ANC voor een nieuwe grondwet. Hij eiste absolute autonomie voor zichzelf als Zulu-koning, en werd daarbij gesteund door de Inkatha Vrijheids Partij (IFP) onder leiding van zijn neef, prins Mangosuthu Buthelezi. In het gevecht voor een soevereine Zulu-koning weigerde Inkatha tot het laatste moment mee te doen aan de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994. In de vier jaar tussen de vrijlating van Mandela en de verkiezingen vielen als gevolg van dat meningsverschil honderden doden bij gevechten tussen aanhangers van Mandela’s ANC, en de Zulu’s van Inkatha.

Die strijd werd volgens vele onderzoeken verder aangewakkerd door het apartheidsregime, dat wilde aantonen dat zwart bestuur in Zuid-Afrika enkel tot bloedvergieten zou leiden. Zwelthini liet het allemaal gebeuren, in de hoop op meer macht voor zichzelf na de verkiezingen. Inkatha besloot uiteindelijk toch mee te doen aan de verkiezingen. De partij speelde sindsdien als oppositiepartij electoraal weinig klaar. Bij de verkiezingen van 2019 behaalde IFP iets meer dan 3 procent van de stemmen.

Zes vrouwen

De controverses bleven de koning tot aan zijn dood achtervolgen. In 2012 zei hij tijdens een toespraak dat homoseksuele relaties „verrot” zijn. Ook toen verdedigden zijn woordvoerders de koning door te beweren dat zijn woorden verkeerd waren geïnterpreteerd. Ook bleef hij ruziën met de ANC-regering over zijn uitgavenpatroon. Als polygame vorst was Zwelithini getrouwd met zes vrouwen, met wie hij 28 kinderen had. Voor elk van de vrouwen eiste hij een Mercedes en een vorstelijk bestaan. Als voorzitter van de Ingonyama Trust beheerde hij bijna een derde van al het land in KwaZulu Natal. Pogingen van de ANC-regering om dat aandeel te verkleinen en het land te herverdelen onder arme Zuid-Afrikanen, strandden keer op keer.