Zo krijg je jongeren naar de stembus

Zijn jongeren van plan naar de stembus te gaan volgende week? Als het aan Merel Hogerheijde (23) ligt wel. Zij is fotograaf, zit op de Nederlandse Filmacademie, woont sinds vijf jaar in Amsterdam en is vooral bevlogen. Zo startte Hogerheijde onlangs in samenwerking met Represent Jezelf (een collectief dat politieke participatie stimuleert) een fotoproject om Amsterdamse jongeren te stimuleren te gaan stemmen. Dat doet zij met een serie portretten waarbij de jongeren een paar vragen over wel of niet stemmen beantwoordden. „Wat mij drijft als beeldmaker is de wil om mensen een podium te geven die zij zelf misschien niet zo snel zouden opeisen”, licht Hogerheijde toe. Ze richtte zich vooral op jongeren „uit gemeenschappen van kleur”. Hogerheijde ging rondlopen in haar eigen buurt Bos en Lommer, maar ook in Geuzenveld in Nieuw-West en Oost, „omdat ik hier vaak de youth buiten zie hangen met elkaar en ik met hen graag het gesprek aanging over het onderwerp stemmen”. Ze hoopt met haar serie „meer jongeren te bereiken en te inspireren om hun stem te laten horen.”

Inspirerend zouden die tekstjes voor wie twijfelt zeker kunnen zijn. Ook al zijn sommige jongeren negatief over de politiek, ze zien dat juist als een stimulans om hun stem te gaan uitbrengen. Zo zegt Faouziat Biera Faous (24): „Vroeger was ik er niet mee bezig, omdat ik mezelf toch niet vertegenwoordigd voelde. Nu ik bewuster ben van het belang van stemmen, doe ik het wel. Ik voel die noodzaak meer omdat ik het van sommige partijen echt eng vind als ze eventueel aan de macht zouden komen.” Ze pleit voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen van kleur op machtsposities.

Joy Iodice (20) is helemaal niet zo ontevreden: „Ik denk dat ik het hier in Nederland niet heel slecht heb, en dat komt natuurlijk ook voor een deel door de politiek. Ik kan hier naar school en ik heb een zorgverzekering, dat wil ik niet voor lief nemen.” Hewi Aksoy (20): „We zijn allemaal heel goed in zeuren, maar uiteindelijk niets doen. (-) Al heb je geen partij waar je het 100 procent mee eens bent, dan is er altijd nog een partij die je in ieder geval níét bovenaan hebt willen staan.” En Anni Zhu (22) stelt: „Uiteindelijk bepalen voornamelijk witte mannen op leeftijd over mijn leven. Het lijkt zo te zijn dat we niet stemmen omdat we ons niet gehoord voelen, maar dan moeten we dus juist stemmen.”

De portretten met tekstjes verschijnen sinds maandag op de Instagrampagina van Represent Jezelf.