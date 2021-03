Zo krijg je jongeren naar de stembus

Zijn jongeren van plan naar de stembus te gaan volgende week? Als het aan Merel Hogerheijde (23) ligt wel. Zij is fotograaf, zit in haar eerste jaar regie documentaire op de Nederlandse Filmacademie, woont sinds vijf jaar na Zuid-Nederland (na Maastricht en een Brabants dorpje) in Amsterdam en is vooral bevlogen. Zo startte Hogerheijde onlangs in samenwerking met Represent Jezelf (een collectief dat politieke participatie stimuleert) een fotoproject om Amsterdamse jongeren te stimuleren te gaan stemmen. Dat doet zij met een serie portretten waarbij de jongeren een paar vragen over wel of niet stemmen beantwoordden. „Wat mij drijft als beeldmaker is de wil om mensen een podium te geven die zij zelf misschien niet zo snel zouden opeisen. En om de kijker kennis te laten maken met een nieuwe wereld”, licht Hogerheijde toe. Ze richtte zich vooral op jongeren „uit gemeenschappen van kleur”. Hogerheijde ging rondlopen in haar eigen buurt Bos en Lommer, maar ook in Geuzenveld in Nieuw-West en Oost, „omdat ik hier vaak de youth buiten zie hangen met elkaar en ik met hen graag het gesprek aanging over het onderwerp stemmen”. Ze hoopt met haar serie „meer jongeren te bereiken en te inspireren om hun stem te laten horen.” De portretten met tekstjes (geschreven door Donna Senders) verschijnen sinds maandag op de Instagrampagina van Represent Jezelf. Inspirerend zouden die tekstjes voor wie twijfelt zeker kunnen zijn. Ook al zijn sommige jongeren negatief over de politiek, ze zien dat juist als een stimulans om hun stem te gaan uitbrengen.