Verzekeraars schatten stormschade op ruim 30 miljoen euro

De lentestorm van donderdag heeft in Nederland voor ten minste 30 miljoen euro aan schade veroorzaakt, meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag op basis van een schatting. Daarbij is de schade aan de land- en tuinbouw en bezittingen van overheid niet meegeteld. De schade is vooral veroorzaakt door omgewaaide bomen, afgebroken takken en afgewaaide dakpannen en puin, aldus de verzekeraars.

Het gaat vooral om schade aan gebouwen, inboedel en voertuigen, zegt het Verbond. Gebieden langs de kust werden het zwaarst getroffen, maar uit het hele land kwamen meldingen binnen bij de verzekeraars. Door het weer is ook een dode gevallen. In het Limburgse Bemelen kwam een man om het leven toen een boom op hem viel.

Verwachtingen

De storm ging gepaard met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Het onstuimige weer is nog niet achter de rug. Vanaf zaterdagochtend geldt opnieuw voor het hele land code geel van het KNMI vanwege gevaarlijk weer. Ook dan zal het vooral hard waaien aan de kust, en worden opnieuw windstoten van meer dan 100 kilometer per uur verwacht. De verzekeraars raden aan om spullen die weg kunnen waaien binnen te zetten of vast te maken. Ook wordt mensen aangeraden te controleren of hun dakpannen nog goed liggen, en te zorgen dat huis en tuin goed onderhouden zijn.

Bij de cijfers merkt het Verbond op dat de schade door noodweer de komende jaren waarschijnlijk groter zal worden. Het lijkt er niet op dat storm en windstoten vaker zullen voorkomen, maar zware regen, hagel en droogte wel, aldus de verzekeraars.

De duurste storm uit de afgelopen jaren was Friederike in januari 2018, die voor ruim 400 miljoen euro aan schade veroorzaakte. Ciara uit februari vorig jaar kostte verzekeraars zo’n 80 miljoen euro. Ook de financiële gevolgen van hagel kunnen groot zijn: buien op 23 juni 2016 kostten volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars 347 miljoen euro.