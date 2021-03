Van shotjes in de Skihut, naar streams, snorren en seksartikelen

‘Ik voelde me zo’n lul toen er niks binnenkwam. Dat verdriet en die pijn van vroeger kwamen terug. Maar ook weer die vechtlust. Gódverdomme! Het zal toch niet dat ik nu niks kan verdienen?”

Aan het woord is Chiel Jongejan (56), horeca-ondernemer, vastgoedman, Rotterdammer, hyperactieve energiebom, en ook wel bekend onder zijn geuzennaam: de Koning van de Wansmaak. Een jongetje dat moeilijk kon leren, vroeger werd hij gepest om zijn ADHD. Hij kon nergens echt zichzelf zijn en belandde in een diepe depressie, waar hij pas uitklauterde toen eind jaren negentig zijn horeca-imperium van de grond begon te komen.

Jarenlang had hij acht drukbezochte clubs en feestcafés, waarvan hij er nét voor de eerste lockdown vier verkocht, inclusief ruim 350 van zijn 450 personeelsleden. Hij hield vier zaken over, waaronder een retrodisco en een strandtent.

Maar het hart van Jongejans bedrijf, de plek waar zijn ondernemerscarrière 24 jaar geleden begon, is en blijft de Après Skihut. In die broeierige bergkroeg aan het Stadhuisplein, de allereerste in zijn soort in Nederland, danst het personeel in Tiroler kleding over de bar, lanceert de dj vanuit een oude skilift een spervuur aan foute feestnummers en is Flügel de huisdrank. „De Skihut”, zegt Jongejan, „is chaos.”

Zeven dagen per week was de Skihut open. Vrijwel altijd sprongen er tot diep in de nacht honderden bezoekers door de zaak. Maar vorig jaar maart hield het feest ook in het Rotterdamse zuipchalet plotseling op.

„Binnen een uur moesten we sluiten”, vertelt Jongejan. „Mijn mensen stuurde ik een berichtje: geen paniek, ik betaal jullie allemaal door, al duurt het een jaar. Maar toch, de Skihut dicht, nadat we 23 jaar lang elke dag open waren geweest? Dat kan niet. Dus ik dacht: kunnen we geen livestream gaan doen? De jongens die ook bij Radio 538 de camera’s en zo regelen hebben toen in een dag van alles bij ons neergezet. Binnen 24 uur konden we beginnen.”

Elke avond vanaf negen uur zendt de Skihut uit op streamingplatform Twitch. De tent is leeg, maar het personeel host als vanouds op de maat van schuine stampnummers over de toog. Toegang tot de stream kost 2,50 per maand.

„In de weekenden trekken we soms 90.000 kijkers, het slaat helemaal nergens op. Mensen uit Duitsland, Engeland, Amerika. Heel veel Belgen. Bedrijven kunnen overdag ook hun eigen privéstream kopen. Kost 1.500 euro voor het eerste uur. Voor 3,34 kun je een plaatje aanvragen, dat geld gaat naar de medewerkers. Ik denk dat we nooit meer stoppen met streamen.”

In september diende zich een nieuwe zakelijke kans aan, via een berichtje op Jongejans telefoon. „Pliep. Ballonnenkoning failliet. Die zaak deed altijd mijn ballonnenbogen en zo. Echt zo’n bedrijf dat er niks aan kon doen, dat buiten Covid goed draaide. Ik belde Maurice, de eigenaar, en ik voelde zijn verdriet. Ik ging even een bakkie bij hem doen. Dus ik kom daar, en ik denk: wat is dit joh? Een feestwinkel, en dan niet een kleintje, maar een loods met 30.000 producten. Ik wist helemaal niet dat hij ook plaksnorren en brilletjes verkocht!”

Jongejan verkoopt ook feestpakketten voor thuis tijdens de streams, met toeter, slingers en opblaasmicrofoon

„Ik kreeg kippenvel, werd er helemaal blij van. Vind je het niet leuk om een doorstart te maken, vroeg ik hem. Binnen veertien dagen was het geregeld. We gingen verder als Feestwarenhuis.nl. Mijn medewerkers, die allemaal gek werden van het niks doen, heb ik daar aan het werk gezet.”

„Een seksshop heb ik ook heel mijn leven al willen hebben. Daarom zijn we de driehonderd best verkochte seksartikelen van Nederland gaan inkopen. Kasten vol heb ik nu staan, naast de petjes en snorren, voor onze site Sexstunter. Mijn mensen lopen daar toch rond, dus het maakt niks uit of ze nou een lul inpakken of een paar ballonnen.”

„Het is een goede aanvulling op wat we doen met de Skihut. We zetten ballonnen neer in de stream, geven af en toe eens een sekspakketje weg. Als mensen winnen met de bingo, mogen ze een heidi-jurkje uitzoeken.” Jongejan verkoopt ook feestpakketten voor thuis tijdens de streams, met toeter, slingers en opblaasmicrofoon. „Zit je gelijk in die sfeer. Partypopper erbij, altijd leuk, moet je moeder dat weer opruimen.”

De inkomsten uit de webshops en de streams compenseren niet de sluiting van Jongejans horecazaken. Al met al bedraagt de schade tot nu toe volgens hem 2,3 miljoen euro. Toch hoefde hij niemand te ontslaan. „Gelukkig heb ik genoeg gespaard. Ik zit ook in het vastgoed, heb een paar keer geluk gehad met wat pandjes. Nu ga ik weer 32 woningen bouwen. Wij blijven overeind, al duurt het nog tien jaar.”

Jongejan heeft grote plannen voor na de crisis. Zo gaat hij vlak bij de Skihut een nieuwe club openen van 900 vierkante meter. En zijn bestaande zaken zijn grondig opgeknapt. „Je kunt straks niet opengaan met een teringzooi. Ik had bijvoorbeeld The VIP Room, in een kelder naast de Skihut, maar daar wilde ik iets anders mee doen. Er kwamen te veel patjepeeërs. Dus ik heb twee containers met van dat ‘foute’ hout laten komen, en alles omgebouwd. Nu is het de Après Skihut Bierkeller.”

Je kunt niet de hele wereld dichtgooien voor een ziekte, vindt Jongejan. De Skihut kan wat hem betreft open, met sneltesten voor de ingang. „Vorig jaar, toen we weer even open mochten, hadden we het goed geregeld. Er liepen beveiligers door de zaak. Mensen hadden een tafeltje en moesten blijven zitten. Af en toe ging er iemand expres staan. Zo’n gozer tapeten we dan aan zijn kruk vast. Dan was het: ‘Wat nou als ik naar de wc moet?’ Tilden we hem gewoon op en droegen we hem naar het toilet. Je moet de humor erin houden.”