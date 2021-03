Tien jaar oorlog in Syrië: ‘Iedere dag is slechter dan die ervoor’

‘Kan het interview na middernacht?”, schrijft een 70-jarige man in Damascus via een beveiligde berichtenapp. „Overdag vallen de elektriciteit en het internet vaak uit, maar ’s nachts kunnen we rustig praten.”

Eenmaal aan de lijn vertelt de bejaarde man over zijn leven in de verwoeste hoofdstad van Syrië. Hij woont op zichzelf in een buitenwijk van Damascus. Meer dan de helft van de mensen in de buurt heeft geen dak boven het hoofd. Overal wemelt het van de bedelaars. De meesten zijn kinderen.

„Laatst vond ik een jongetje bewegingloos naast een vuilnisbak”, zegt de man, die vanwege veiligheidsrisico’s anoniem wil blijven. „Ik dacht dat hij dood was en probeerde hem op te tillen, maar toen begon hij ineens te bewegen. Dat soort dingen maak ik dus dagelijks mee.”

Volgens de man is de huidige ellende erger dan de arrestaties, martelingen en bombardementen die hij eerder wist te overleven. „Sinds het begin van de revolutie is de situatie nog nooit zo hopeloos geweest”, zegt hij over de krakende telefoonlijn. „Iedere dag is slechter dan die ervoor.”

Aanstaande maandag is het tien jaar geleden dat de Syrische bevolking in opstand kwam tegen het regime van president Bashar al-Assad. De vreedzame protesten werden bloedig neergeslagen en ontaardden in een verwoestende oorlog. Daardoor sloegen twaalf miljoen mensen op de vlucht en verloren bijna 230.000 burgers het leven, aldus cijfers van het Syrian Network for Human Rights.

Hoewel Assad aan de macht is gebleven, valt van een overwinning niet te spreken. De driekwart van het land die hij weer in handen heeft, ligt grotendeels in puin. 90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ook mensen die Assad tijdens de oorlog nog loyaal steunden, keren zich nu langzaam tegen het regime.

Broodrijen

NRC sprak met vijf burgers in vijf verschillende steden in Syrisch regimegebied. Allen schetsen een wanhopig beeld van armoede en naderende hongersnood. Per etmaal is er zo’n vier uur stroom. Door heel het land staan rijen mensen te wachten op gesubsidieerd brood en stookolie. Sommigen wachten uren aaneen, anderen slapen ter plaatse om er zeker van te zijn niet met lege handen thuis te komen.

„De mensen zijn onrustig, maar hun woede kan geen kant op”, vertelt een alleenstaande vrouw met twee kinderen in de stad Hama. De broodrijen in haar wijk zijn enorm, maar de dagelijkse voorraad is beperkt tot negentig zakken. „Dat is genoeg voor de helft van de mensen. De rest loopt gevaar om te komen door de honger, zeker als ze geen geld krijgen van familie uit het buitenland.”

Diefstal en plundering vieren hoogtij, vertelt een andere vrouw in het zuidelijke Quneitra. Haar man heeft twee banen, maar verdient omgerekend nog geen dertien euro per maand. „Iedere ochtend horen we over een nieuwe inbraak”, zegt ze. „We zien de meest verschrikkelijke scènes. De mensen eten uit vuilnisbakken.”

De cijfers achter deze wanhoop zijn nauwelijks te bevatten. Volgens Zaki Mehchy, een Syrische onderzoeker aan de London School of Economics, bedraagt de totale schade van tien jaar conflict zo’n 450 miljard euro – bijna tienmaal het Syrische Bruto Binnenlandse Product van 2010.

Het tekort aan voedsel en brandstoffen hangt samen met het feit dat het regime rijke graan- en olievelden verloor de door de Amerikanen gesteunde Koerdische strijders in het noordoosten van het land. Bovendien ligt de binnenlandse productie vrijwel stil. Nagenoeg alle producten moeten daarom worden geïmporteerd.

Maar de import is onbetaalbaar met een Syrische munt die sinds het begin van het conflict 85 keer minder waard is geworden ten opzichte van de dollar. In de laatste anderhalf jaar is de inflatie versterkt door externe factoren, aldus Mehchy, die wijst op de bankencrisis in buurland Libanon en de nieuwe Amerikaanse sancties tegen Syrië van afgelopen zomer.

Het gevolg is dat de prijs van voedsel alleen vorig jaar al verdrievoudigd is. De helft van de Syriërs heeft niet genoeg geld om van te kunnen eten. „Van een gemiddeld maandsalaris koop je tegenwoordig nog geen vier kilo koffie”, aldus de man in Damascus. „Op de markt zie je voortdurend mensen bij de kraampjes staan die het eten niet kunnen betalen.”

Dikke auto’s

Dat lijkt Assad weinig te kunnen schelen. Gevraagd naar zijn plannen om de armoede te bestrijden, kwam de president volgens een recente onthulling door The New York Times met het volgende voorstel: schrap de kookprogramma’s van televisie, dan hoeft het volk in ieder geval niet te watertanden over voedsel dat het toch niet kan betalen.

De Syrische munt is sinds het begin van het conflict 85 keer minder waard geworden ten opzichte van de dollar

Volgens Mehchy is het gebrek aan overheidsbeleid mede het gevolg van de ontbinding van de Syrische staat. Tijdens de oorlog zijn veel ambtenaren en bestuurders vervangen door lokale militieleiders en maffiabazen die enkel hun eigen zakken dienen. Zij plukken de bevolking kaal en verrijken zichzelf met drugshandel, afpersing en het witwassen van geld.

„Er is een nieuwe klasse van krijgsheren ontstaan”, zegt ook de man in Damascus. „Voor de oorlog waren ze niemand, maar nu kunnen ze alles maken. Terwijl wij onder sancties lijden, rijden zij nog steeds rond in hun dikke auto’s.”

Alle vijf de bronnen in regimegebied stellen dan ook dat de Amerikaanse sancties de burgerbevolking harder raken dan het regime. Volgens een student in de stad Sweida zorgt de extra druk op de economie er juist voor dat burgers nóg verder worden uitgeknepen. En wanneer daar onvrede over ontstaat, wijst het regime met de vinger naar Amerika.

Maar die tactiek volstaat niet meer. Volgens een vrouw in de stad Daraa heeft de extreme armoede er eerder toe geleid dat ook voormalige loyalisten zich nu stilletjes tegen Assad keren. „Overheidsmedewerkers verdienen nog maar 15 dollar (12 euro) per maand”, zegt ze. „Veel van hen steunden vroeger het regime, maar zijn nu juist degenen die kritiek leveren.”

Ook de man in Damascus, zelf al jaren opposant van het regime, merkt dat hij steeds vaker bijval krijgt uit onverwachte hoek. „Op sociale media spreken de voormalige aanhangers van het regime zich het meest uit”, zegt hij. „Vroeger meden ze mij liever, maar tegenwoordig sturen ze me vriendschapsverzoeken op Facebook.”

Afgelopen herfst werd de woede van eerdere aanhangers van het regime verder aangewakkerd door grote bosbranden. De vlammenzee verwoestte kostbare landbouwgrond in Latakia en Tartous, maar de autoriteiten kwamen nauwelijks in actie. „Dank, o grote staat, dat jullie het vuur naar onze huizen laten komen!”, reageerde een inwoner van het overwegende pro-Assad gebied boven een filmpje op Twitter. „Het maakt toch niet uit of we leven of sterven.”

De verwaarlozing komt harder aan doordat juist deze kuststreken de meeste strijders aan het leger van Assad leverden, benadrukt Mehchy. „De mensen voelen zich verraden”, stelt hij. „Ze hebben hun zonen opgeofferd om het regime te verdedigen, maar zien nu dat ze in de steek worden gelaten terwijl een stel krijgsheren er met de buit vandoor gaat.”

Geen alternatief

Toch vermoedt de onderzoeker dat de onvrede niet zal leiden tot grote protesten. „Kritiek op de krijgsheren is niet hetzelfde als kritiek op Assad”, benadrukt Mehchy. „Bovendien brengt economische wanhoop lang niet altijd politieke verandering. Kijk maar naar Mugabe in Zimbabwe, die heeft zijn bevolking decennialang uitgehongerd, maar bleef gewoon aan de macht.”

Nog een reden voor Syrië’s politieke impasse is dat de oude en nieuwe tegenstanders van het regime elkaar niet vertrouwen. In de ogen van veel opposanten van het eerste uur zijn de voormalige loyalisten mede verantwoordelijk voor de wreedheid die het regime over hen uitstort. Tegelijkertijd vreest de laatste groep, waaronder velen uit de alawitische en christelijke minderheden, dat de oppositie van Syrië een strikt soennitisch land wil maken.

„Het regime heeft handig op die angst ingespeeld’, aldus Mehchy. „Door eerst de civiele oppositie te vernietigen, liet Assad zijn aanhangers de keus tussen hemzelf en de islamitische extremisten. Daardoor ziet dit deel van de bevolking geen alternatief.”

Voormalig loyalisten die toch in opstand komen, riskeren arrestatie. Dat bleek wel toen begin dit jaar in Latakia een aantal overheidsmedewerkers, een presentatrice van de staatstelevisie en een cartoonist werden opgepakt. Die laatste had een tekening gepubliceerd van een rouwende moeder bij het graf van een regimesoldaat. Daarnaast staat een schurk met een zonnebril die haar vanuit zijn draagstoel toespreekt: je zoon stierf voor het vaderland.

Ondertussen is de oude oppositie nog altijd getraumatiseerd, weet de man in Damascus, die zelf jarenlang gemarteld is. „Zo nu en dan dumpt het regime nog steeds de lijken van doodgemartelde gevangenen op straat”, zegt hij. „Bovendien heeft ook de mainstream oppositie te weinig handreikingen gedaan naar de achterban van het regime. Daardoor ziet deze groep Syriërs geen alternatief voor Assad.”

Geen van de vijf burgers zegt dan ook de straat op te zullen gaan voor de tienjarige verjaardag van de revolutie komende maandag. Nog afgezien van de risico’s zijn de meesten van hen vooral bezig met overleven. „Mijn enige zorg is dat mijn situatie beter wordt”, zegt de vrouw in Quneitra. „Verder voel ik niets meer.”

Toch besloot de oude man in Damascus de revolutie te herdenken, zij het in stilte. Op zijn Facebookpagina staat een citaat uit een Arabisch gedicht: „We durfden te dromen, en zullen nooit spijt hebben van onze waardigheid.”

Tekening van de opgepakte cartoonist Edward Samander. De vrouw rechts rouwt bij het graf van een regimesoldaat. De man op de draagstoel zegt: „je zoon stierf voor het vaderland.

Omdat direct contact met buitenlandse journalisten grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, is een deel van de bronnen in dit artikel benaderd via een tussenpersoon van het Violations Documentation Centre (VDC), een Syrische organisatie die mensenrechtenschendingen in Syrië documenteert.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021