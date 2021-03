Syrië ‘in gesprek’ met Nederland over mensenrechtenschendingen tijdens burgeroorlog

Syrië wil „in gesprek” met Nederland over door het regime begane mensenrechtenschendingen tijdens de burgeroorlog in dat land. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt. Het Syrische regime reageert daarmee op de juridische stappen die Nederland tegen hem heeft ondernomen. In september stelde Buitenlandse Zaken het regime van dictator Bashar al-Assad aansprakelijk voor mensenrechtenschendingen op basis van een internationaal antifolterverdrag dat Syrië in 2004 ondertekende.

Dit antifolterverdrag van de Verenigde Naties schrijft voor dat Syrië en Nederland nu om tafel gaan om te onderhandelen, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Daartoe lijkt Syrië dus bereid. Mocht het regime dit niet naar tevredenheid doen, kan Nederland naar het Internationaal Gerechtshof, waarbij Syrië is aangesloten. Met een veroordeling kan Nederland vervolgens de VN-Veiligheidsraad om sancties vragen. Over het doel van de juridische stappen zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) in september dat de vraag aan Syrië „heel concreet” is: vervolg de daders.

Mogelijk zal Canada zich bij de arbitragegesprekken voegen. Het Noord-Amerikaanse land stelde Syrië - in navolging van Nederland - vorige week óók aansprakelijk voor mensenrechtenschendingen op basis van het antifolterverdrag. De twee landen willen samen optrekken tegen Syrië, maar Assads regime heeft vooralsnog niet gereageerd op de Canadese zet. Nederland en Canada proberen volgens Buitenlandse Zaken „een einde te brengen aan de nog dagelijks plaatsvindende misdrijven, gerechtigheid te krijgen voor de Syrische slachtoffers van de meest ernstige mensenrechtenschendingen en de daders ter verantwoording te roepen”.

Tien jaar geleden begonnen de protesten die leidden tot de Syrische burgeroorlog. Door het conflict raakten zeker twaalf miljoen Syriërs ontheemd en kwamen naar schatting tussen 225.000 en 600.000 anderen om.

