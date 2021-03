Sinds half februari géén oversterfte meer

1 Ziekenhuisbezetting even hoog als bij invoering van de lockdown

Eigenlijk, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) afgelopen week in de Tweede Kamer, is het gek dat we nu praten over versoepelingen. Vergelijk de huidige situatie met cruciale momenten van het afgelopen jaar, waarop er een lockdown werd ingevoerd of er juist werd versoepeld, stelde Kuipers.

Er liggen 576 coronapatiënten op de IC, ruim 1.300 op de verpleegafdeling. Toen in december de volledige lockdown werd ingevoerd, waren het er nauwelijks minder: toen lagen er 524 patiënten op de IC, 1.430 op de verpleegafdeling. En toen we in het voorjaar van 2020 gingen versoepelen, waren de aantallen nog veel lager. Op 1 juni, de dag waarop voor het eerst grote maatregelen deels werden losgelaten, lagen er 158 patiënten op de IC en 542 in de kliniek – bijna drie keer zo laag als het huidige niveau, dus.

Destijds daalde de bezetting ook, vrij hard zelfs. In een maand tijd was het aantal patiënten op de IC’s met 80 procent afgenomen. De afgelopen maand bleef de ziekenhuisbezetting ongeveer gelijk. Begin februari waren er ruim 550 coronapatiënten op de IC’s – sinds die tijd is dat nauwelijks veranderd. „Je mag versoepelen”, stelt Kuipers. „Maar het is niet het meest logische moment.”

2 Reproductiegetal was na de zomer zelden ver onder de 1

De regel is simpel: houd het reproductiegetal R, dat staat voor het aantal mensen dat een besmet persoon gemiddeld aansteekt, onder de 1 en de epidemie dooft langzaam uit.

Aanvankelijk, na invoering van de eerste maatregelen, daalde de R snel. Tussen half maart en juli lag het onafgebroken onder de 1, regelmatig zelfs een heel eind – vaak rond de 0,8 maar soms ook op zo’n 0,6, blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Maar sinds de zomer is het lastiger om de R echt naar beneden te drukken. In juli kwam het getal weer boven de cruciale grens van 1 om er maandenlang te blijven. Na de invoering van de gedeeltelijke lockdown, half oktober, dook de R weer eventjes onder de 1, maar nooit ver - en ook niet lang. Al in november stak een besmet persoon gemiddeld méér dan 1 persoon aan, er moest een totale lockdown aan te pas komen om de R weer naar beneden te duwen. Dat lukte, maar erg ver onder de 1 lag de R nooit. Wekenlang schommelde hij rond de 0,9 – het aantal besmettingen daalde, maar niet erg hard. Inmiddels ligt het getal er weer iets boven.

Hoe komt het dat het Nederland sinds de zomer niet lukt om de epidemie echt te controleren? Er wordt naar verschillende oorzaken gewezen – het coronavirus gedijt beter bij het winterseizoen, de overheid neemt te laat strenge maatregelen waardoor het besmettingsniveau hoog is opgelopen.

Jaap van Dissel van het RIVM heeft een andere verklaring: mensen houden zich te weinig aan de basisregels, zoals thuisblijven bij klachten. Dat is het verschil met Denemarken en Duitsland, waar de besmettingsgraad lager is, stelt Van Dissel: daar houden mensen zich beter aan die regels.

En ook in het voorjaar, toen het reproductiegetal wél ver onder de 1 zakte, zouden Nederlanders zich beter aan de basisregels hebben gehouden.

3 Besmettingscijfers in de verpleeghuizen tonen: het vaccin werkt

De roep om versoepelingen terwijl de R niet ver onder de 1 wil zakken, brengt het kabinet in een lastig parket. Zeker nu het aantal ziekenhuisopnames langzaam lijkt te stijgen en ook het aantal positieve tests een nieuwe stijging inzet: vrijdag werden 6.068 positieve tests bij het RIVM gemeld, het hoogste aantal sinds half januari.

Maar in de verpleeghuizen loopt het aantal positieve tests níet op. De afgelopen maanden volgde het aantal besmettingen in die leeftijdscategorie netjes de landelijke trend. Ging het aantal besmettingen door het hele land omhoog, dan raakten er ook meer mensen in verpleeghuizen besmet, ging het aantal positieve tests naar beneden dan gebeurde dat ook in de verpleeghuizen.

Maar sinds half februari is er niet langer één gelijke trend te zien – de groepen lopen uit elkaar. Waar het aantal positieve tests in de rest van het land oploopt, daalt het nu al vier weken lang in de verpleeghuizen. Het zijn, zo stelt het RIVM, de resultaten van de vaccinatiecampagne: het loopt gelijk met het moment waarop verpleeghuisbewoners de eerste bescherming van de eerste prik kregen.

4 De oversterfte is weg – in elk geval onder 80-plussers

De resultaten van de vaccinatiecampagne zijn nog nauwelijks te merken in de ziekenhuizen: verpleeghuisbewoners belanden minder vaak in het ziekenhuis en eigenlijk nooit op de IC. Maar in de sterftecijfers is het wél terug te zien.

Over heel 2020 was er een oversterfte van ruim 15.000 personen, berekende het RIVM. Die oversterfte was ook in jongere leeftijdsgroepen terug te zien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de griep, maar concentreerde zich op 80-plussers. Sinds eind september, toen de tweede golf begon, was er onafgebroken een hogere sterfte dan je op basis van voorgaande jaren zou mogen verwachten. In de eerste weken van 2021 was er een oversterfte van honderden mensen per week.

Maar sinds half februari is er géén oversterfte meer. Sterker nog: er gaan wat minder mensen dood dan het CBS op voorhand had verwacht, hoewel het aantal nog binnen de ‘normale’ marges ligt. Onder 80-plussers, de groep die al een eerste prik heeft gehad, is de daling het hoogst; onder mensen van tussen de 65 en 80 jaar oud overlijden er nog wel meer mensen dan normaal.

In de zomer was er ook even sprake van ondersterfte – maar toen was de infectiegraad door de hele bevolking lager. Nu blijft de golf op alle andere vlakken aanhouden: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames blijft op een hoog niveau hangen en daalt niet. De ondersterfte lijkt, kortom, het gevolg van de vaccinatie.

Dat er nu geen overstrefte meer is, wil overigens niet zeggen dat er geen mensen meer aan Covid-19 overlijden. Door de coronamaatregelen wordt bijvoorbeeld ook de griepepidemie geremd, waar normaal gesproken ouderen ook aan overlijden.

