RTL verkocht minder reclametijd en voelt dat in z’n omzet en winst

Ruim 100 miljoen seconden aan reclame zonden de Nederlandse tv-zenders uit in 2020. Dat is bijna 6 miljoen seconden minder dan een jaar eerder. Door de coronacrisis waren er minder commercials voor voedings- en genotmiddelen, meldde branchevereniging Screenforce afgelopen week. En veel minder tv-spotjes voor vliegtickets, vakanties en horeca.

Die dip merken de commerciële televisiezenders – die anders dan de publieke omroep geen subsidie krijgen – direct in hun jaarcijfers.

RTL Group, het grootste tv-concern van Europa en moederbedrijf van onder meer RTL Nederland, publiceerde vrijdag zijn financiële resultaten over 2020. De groep – met zenders in onder meer de Duitstalige landen, Nederland, België en Frankrijk en tevens eigenaar van de grote tv-producent Fremantle – zag de omzet in 2020 bijna 10 procent dalen naar ruim 6 miljard euro. RTL’s winst bedroeg 625 miljoen euro. Dat is 28 procent lager dan in 2019, en het laagste bedrag in minstens vijf jaar.

De Nederlandse RTL-zenders en het onlineplatform Videoland boekten een omzet van 476 miljoen, dat is 4 procent minder dan in 2019.

RTL Nederland stelt dat het bedrijf zijn marktaandeel heeft vergroot in de commercieel interessante doelgroep van 20 tot 49 jaar. Maar uit de nieuwe cijfers van Screenforce blijkt dat juist in die groep ‘lineair’ tv-kijken – je stemt af op het programma dat op een bepaald moment wordt uitgezonden – sterk afneemt. Waar Nederlanders in 2020 gemiddeld 206 minuten per dag televisie keken, deden 20- tot 34-jarigen dat nog maar 132 minuten per dag. Jongeren kijken nog minder.

Netflix

Screenforce meldt dat kijken naar onlinevideodiensten als Netflix, Disney+ en ook Videoland juist sterk is toegenomen, tot 46 minuten per dag. Volgens de brancheorganisatie kijkt de helft van de Nederlandse huishoudens naar Netlix. Iets minder dan een vijfde heeft Videoland.

Sven Sauvé, directeur van RTL Nederland, in een persverklaring: „We wisten de kijker op alle platformen aan ons te binden door onze nieuwsvoorziening en vernieuwende programma’s waarbij iedereen zijn zinnen even kon verzetten. Dat Videoland de absolute nummer 2 streamingdienst is in Nederland, is een kroon op ons werk.”

RTL Group heeft onlinevideo al enkele jaren geleden aangemerkt als speerpunt. Videoland heeft een voorbeeldfunctie in de groep. RTL Group meldde vrijdag dat de Nederlandse onlinedienst nu 903.000 betalende abonnees heeft, 38 procent meer dan een jaar eerder. Kijkers hadden meer tijd om te bingewatchen, denkt RTL. Zijn Duitse dienst TV Now heeft 1,3 miljoen abonnees, en groeide met 64 procent.

Lees ook dit verhaal: Populaire streamingdiensten van RTL draaien nog steeds verlies

Streamen zorgt nog maar voor minder dan 3 procent van RTL’s totale omzet

De tv-groep haalde in 2020 een omzet van 170 miljoen euro uit videostreaming. Dat is nog geen 3 procent van de totale omzet. In 2025 wil de groep zijn gegroeid naar een streaming-omzet van 500 miljoen euro.

Nu maken Videoland, TV Now en vergelijkbare RTL-diensten nog verlies. Over vier jaar moeten ze winstgevend zijn. Om dat te bereiken wil RTL veel meer investeren in eigen producties. In 2020 stak de groep 117 miljoen euro in eigen producties; over vier jaar moet dat 350 miljoen euro zijn. Ter vergelijking: Netflix investeerde vorig jaar 17 miljard dollar (14,3 miljard euro) in ‘Netflix Originals’. Disney wil groeien naar een omzet van 14 tot 16 miljard dollar in 2024.

Productiemaatschappij

Via de internationale productiemaatschappij Fremantle profiteert RTL ook van de toegenomen vraag naar nieuwe films en series. Ondanks praktische productieproblemen door de coronacrisis maakte Fremantle vorig jaar 54 nieuwe films en series, iets meer dan het jaar ervoor. Afnemers waren alle grote zenders en videodiensten, van Netflix en Amazon tot ITV, Sky en HBO.

RTL Group legde tijdens de jaarcijfers ook sterk de nadruk op de samenwerking met Deutsche Telekom. Het bedrijf bundelt niet alleen RTL’s TV Now in zijn tv-dienst, maar beide bedrijven werken ook samen op het vlak van reclametechnologie. Zij geloven sterk in het concept van ‘addressable tv’. Daarbij kan een zender verschillende commercials aan verschillende doelgroepen laten zien op hetzelfde moment, in één uitzending.

Zo ziet een huishouden in een rijke buurt tijdens The Voice een reclame voor een dure auto, terwijl iemand in een armere wijk een spotje ziet voor een goedkoper model. Tv-zenders willen al jaren deze techniek gebruiken. Adverteerders zouden daar meer voor willen betalen, en deze manier van adverteren zou beter kunnen concurreren met soortgelijke diensten op sociale media. De zenders zijn hierbij echter afhankelijk van de techniek van kabelmaatschappijen en andere distributeurs.