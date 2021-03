Prominente Democraten eisen vertrek in opspraak geraakte gouverneur Cuomo

Een aantal prominente Democraten in de Amerikaanse staat New York heeft het vertrek geëist van de in opspraak geraakte gouverneur Andrew Cuomo. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens vrouwen. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Onder de Democraten bevinden zich leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, onder wie Alexandria Ocasio-Cortez en Jerry Nadler, en de burgemeester van New York Bill de Blasio.

Het parlement van de staat kondigde donderdag aan te onderzoeken of een afzettingsprocedure tegen de Democratische gouverneur begonnen kan worden. Ook onderzoekt het parlement aantijgingen van seksueel wangedrag en het verdoezelen van sterftecijfers in verpleeghuizen in het begin van de coronapandemie. Cuomo wordt door twee vrouwen beticht van aanranding en door vier vrouwen van intimidatie, onder wie voormalige medewerkers.

Gouverneur Cuomo reageerde vrijdagavond door opnieuw te zeggen dat hij onschuldig is en niet zal aftreden. „Ik heb niet gedaan wat wordt beweerd, punt”, aldus Cuomo. „Politici die geen enkel feit kennen, maar toch een conclusie en een mening vormen, zijn naar mijn mening roekeloos en gevaarlijk.” Eerder zei de 63-jarige gouverneur „onder geen beding” te zullen vertrekken van zijn post.

Ook zijn coronabeleid, met name met betrekking tot de verzorgingstehuizen in de staat, ligt al langer onder vuur. Zijn medewerkers zouden gezondheidsautoriteiten onder druk hebben gezet om de officiële coronasterftecijfers onder verpleeghuisbewoners laag te houden. In de officiële cijfers werden enkel de verpleeghuisbewoners opgenomen die in hun verzorgingstehuis overleden, en niet degenen die in het ziekenhuis stierven.