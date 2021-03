Privacywaakhond kan duizenden klachten niet behandelen door achterstand

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar 25.590 klachtmeldingen van mogelijke misstanden met persoonsgegevens ontvangen. Dat zijn er te veel om te behandelen, waardoor een achterstand is ontstaan, maakt AP vrijdag bekend. Vanwege „gebrek aan budget en menskracht” heeft de toezichthouder een „pijnlijke” achterstand van ruim bijna tienduizend klachten. Gemiddeld duurt het een half jaar voor AP een klacht in behandeling kan nemen.

„Binnen onze mogelijkheden doen we zo effectief mogelijk onderzoek. Maar wij kunnen onze beschermende taak nu onvoldoende uitvoeren”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen. Hij spreekt van een „onwaarschijnlijk hoog opgelopen wachtrij” van 9.800 mogelijke slachtoffers van privacyschending. Wolfsen stelt dat het pijnlijk is dat AP deze groep „veel te laat of niet genoeg kan helpen”. De toezichthouder probeert de ernstigste bezwaren uit de berg te filteren, „maar met zó veel klachten en zo weinig mensen lukt dat helaas niet altijd”, aldus de voorzitter.

Een deel van de klachten die AP vorig jaar ontving, hield verband met de coronacrisis. Zo noemt de toezichthouder werkgevers die de temperatuur van hun personeel opnamen of universiteiten die digitaal surveilleerden bij tentamens vanuit huis. Deze week onthulde NRC dat telecomprovider T-Mobile het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jarenlang toegang verschafte tot gegevens van eigen klanten. Naar aanleiding daarvan gaat het Agentschap Telecom, bijgestaan door AP, onderzoeken of beide organisaties de wet hebben overtreden. Volgens deskundigen staat vast dat T-Mobile en het CBS de privacyregels aan de laars hebben gelapt.

