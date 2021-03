Onweert het op sommige plekken meer dan elders?

Na een tropische dag barstte op een avond in juni het onweer los. Er waren toen opvallend veel blikseminslagen in de Gelderse Vallei. Waren er topografische factoren in het spel waardoor de bliksem juist daar tekeerging?

„Nee, als er afgelopen zomer veel blikseminslagen waren in de Gelderse Vallei, dan is dat toeval”, zegt Rob Groenland, meteoroloog bij het KNMI. De hoeveelheid bliksemontladingen in Nederland wordt al jaren in kaart gebracht met een bliksemdetectiesysteem van het KNMI en de luchtmacht. „Als je over een periode van tien of twintig jaar kijkt, dan springt er eigenlijk maar één gebied uit”, zegt Groenland. „Dat is een strook die van Antwerpen, via Breda, richting Utrecht loopt. Daar onweert het gemiddeld een paar dagen per jaar meer dan elders.”

Dat heeft twee oorzaken. „Ten eerste komt de wind in Nederland meestal uit het zuidwesten, waardoor de luchtstroom het industriegebied bij Antwerpen passeert”, vertelt Groenland. Roetdeeltjes in de lucht dienen als condensatiekernen voor waterdruppeltjes. Daardoor ontstaan wolken, waarin onweer kan ontstaan. Verder zorgt de bebouwing voor extra warmte én wolken.

Uitwijkende luchtstromen

De tweede oorzaak heeft te maken met luchtstromingen. Boven zee ervaren die weinig weerstand. Zodra de lucht boven land komt, is er wrijving met de grond. „Daardoor verandert de richting van de luchtstroom en ontstaat er convergentie. Dit betekent dat luchtstromen samenkomen en naar boven moeten uitwijken, waardoor er een opwaartse luchtstroom ontstaat. „Er vindt convergentie plaats in die strook van Antwerpen richting Utrecht”, zegt Groenland. „Die convergentie zorgt voor extra onweerswolken.”

Dit geldt voor Nederland. Hoe ziet de wereldkaart van onweer eruit? „Rond de evenaar zien we veel onweer en richting de polen steeds minder”, vertelt Johan Hofland, van Van der Heide Bliksembeveiliging Inspecties, dat zich ook bezighoudt met onweerdetectie. „In Frankrijk onweert het bijvoorbeeld ook vaker dan in Noorwegen.”

De tropische gebieden rond de evenaar voldoen aan de ingrediënten die nodig zijn voor onweer, zegt Hofland. Het is er warm, vochtig en de atmosfeer is af en toe onstabiel, waardoor de lucht omhoog kan borrelen, zoals de belletjes in een pan kokend water. Deze ingrediënten leveren hoge onweerswolken op waar bovenin waterdruppeltjes bevriezen tot ijskristallen of hagel.

Omringd door bergen

„Door onderlinge botsingen tussen die ijsdeeltjes bouwt er lading op in de wolk”, mailt Rachel Albrecht, hoogleraar atmosferische wetenschappen aan de universiteit van São Paulo. Als die lading hoog wordt, ontstaan er ontladingen – bliksemflitsen – tussen wolken en van wolken naar de grond. Een extra ingrediënt voor onweer is de overgang van een vlak gebied naar bergen, dat stimuleert omhoog borrelende luchtstromen.

De plek met de meeste bliksem ter wereld is het Meer van Maracaibo, in Venezuela, vertelt Albrecht. Maar liefst 297 dagen per jaar is er bliksem. De plek heeft alle ingrediënten: het grote, warme meer ligt in de vochtige, warme tropen bij de evenaar en is omringd door bergen.

Groenland en Hofland benadrukken dat hoewel de grote lijnen van de manier waarop onweer ontstaan bekend zijn, er nog veel onderzoek gedaan wordt. De details van hoe en wanneer bliksem precies ontstaat zijn nog onbekend. „Als het stevig onweert, probeer ik altijd even te gaan kijken”, besluit Groenland. „Het blijft ontzagwekkend.”