Onrust bij Booking na rechtse tweets van bestuurslid

Onder het personeel van Booking.com is onrust ontstaan over het twittergedrag van een manager in de top van Booking Holdings, het moederbedrijf van de Amerikaans-Nederlandse hotelwebsite. Het gaat om de Amerikaan Steve Sonne, sinds 2013 ‘general counsel’ (topjurist) van de directie.

Op zijn persoonlijke Twitter-account deelde Sonne tweets afkomstig van Trump-aanhangers en rechts-conservatieve websites. Een van die tweets betrof een foto van gewapende vrouwen en de tekst ‘the Muslim rape gangs should try their shit in Israel or Texas’. Ook deelde Sonne vorig jaar een tweet van de rechts-conservatieve politiek commentator Ben Shapiro, die tijdens de Black Lives Matter-protesten betoogde dat het „behandelen van elk politie-incident als racisme steden verwoest.” Booking-topman Glenn Fogel sprak later zijn steun uit voor de demonstranten.

Recent deed de ondernemingsraad (OR) van Booking.com zijn beklag over de tweets van Sonne. Het Amerikaanse moederbedrijf liet daarop een gerenommeerd advocatenkantoor onderzoek doen. Dat concludeerde dat Sonne de gedragscode van het bedrijf niet had overtreden, maar ook dat er „verbeterpunten” waren. Die zijn inmiddels opgepakt, aldus de Booking-leiding op intranet.

Lees meer over de crisis bij Booking.com: ‘Het feestje is voorbij’

Sinds donderdag heeft Sonne zijn Twitter-account (twintig volgers) afgeschermd, maar verschillende werknemers reageren teleurgesteld dat hij zijn baan mag houden. „Als een leider publiek stellingen inneemt die direct ingaan tegen de waarden van ons bedrijf, vind ik dat zeer zorgwekkend”, schrijft een medewerker op intranet.

De kwestie is pijnlijk voor Booking. Een van de bedrijfsbeginselen van het van oorsprong Nederlandse internetbedrijf is dat het een „inclusieve en diverse” cultuur nastreeft. In november 2019 werd Booking door The Financial Times uitgeroepen tot meest diverse en inclusieve werkgever van Europa. Steve Sonne deelde dit nieuws op zijn Twitter-account.

Op het Amsterdamse hoofdkantoor van Booking.com, dat sinds 2005 in Amerikaanse handen is, werken veel jonge programmeurs van over de hele wereld. De afstand tot de leiding van het bedrijf in de VS, waarin een aantal oudere, conservatieve Amerikanen zitting heeft, is groot.

De verhoudingen tussen de OR in Amsterdam en de Amerikaanse top zijn sowieso moeizaam. Dat komt door de slepende onderhandelingen over een sociaal plan vanwege corona, waarover in de herfst van 2020 een akkoord werd bereikt. Op het Amsterdamse hoofdkantoor, waar zo'n 6.000 mensen werken, verdwijnt 1 op de 6 banen, verwacht vakbond FNV.

Een woordvoerder van Booking zegt dat de bevindingen van het advocatenkantoor gebruikt worden om „te blijven beoordelen hoe de waarden van het bedrijf en opvattingen van werknemers buiten de werksfeer zich tot elkaar verhouden”. Sonne laat per mail weten dat hij de foto van de gewapende vrouwen vijf jaar geleden retweette „om geweld tegen vrouwen te veroordelen”. „Ik begrijp nu hoe beledigend dit bericht was en bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor het retweeten ervan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021