Mijn dertienjarige puberzoon komt mij een van zijn hardhandige knuffels uitdelen, net op het moment dat ik op de laptop aan een ingewikkelde thuiswerkklus bezig ben. Ik maak een paar ongecontroleerde toetsbewegingen, waarbij ik blijkbaar de virtuele assistent inschakel. Op mijn hartgrondige „Verdomme, Thijs” volgt namelijk een vermanend: „Dat is niet aardig!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl